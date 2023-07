KIJK. “Dit voelt oneerlijk”: ophef over tijdstraf voor Vollering na halsbrekende toeren achter auto

Baaldag voor SD Worx. Demi Vollering krijgt een tijdstraf opgelegd omdat ze volgens de jury te lang achter haar volgauto bleef hangen. Achteraf reageerde de Nederlandse verrast. “Dit voelt echt oneerlijk aan, ik voelde me op geen enkel moment in gevaar.” Later in de etappe misrekende SD Worx zich en kwamen Kopecky en co daardoor te laat voor een sprint. De Duitse Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing) reed zo solo naar de overwinning in rit vijf van de Tour de France Femmes . Een sterke Lotte Kopecky won met overmacht de sprint van het peloton en behoudt haar gele trui.

126 kilometer van Onet-le-Château naar Albi. Onderweg drie heuvels. Een typische overgangsrit in de Tour. Door het licht glooiende parcours, zagen ook de sprinters hun kans. Behalve Lorena Wiebes dan: de sprintvrouw van SD Worx verscheen niet aan de start door maagproblemen. Alle pijlen op Kopecky. Tenzij de vluchters voorop zouden blijven.

De strijd voor de vlucht ging bijzonder hard. Kerbaol in de witte trui en Koster in de bergtrui geraakten meteen in de problemen. Ook ex-wereldkampioene Balsamo moest eraf en zou niet meer terugkeren bij het peloton. Elf rensters slaagden er wél in om weg te rijden uit het peloton. Met daarbij één sterke Belgische: Justine Ghekiere. Groter dan één minuut werd hun voorsprong niet, mede door het beukwerk van Fenix-Elegant in het peloton.

Tijdstraf Vollering, die verrast reageert

De situatie lag een lange tijd vast. Even opschudding wel, toen Demi Vollering (SD Worx) lek reed. Ze werd snel geholpen en ook teruggebracht via de ploegwagen. Chauffeur Danny Stam haalde daarbij ook andere ploegwagens in. Een jurylid op de motor maakte met handgebaren heel wat misbaar. Hij noteerde het moment. Na de aankomst geraakte bekend dat Vollering twintig seconden straftijd krijgt in het klassement. Een straf met gevolgen. Voor rit vijf had ze acht seconden voorsprong op titelverdedigster en rivale Annemiek van Vleuten, na de etappe heeft wereldkampioene Van Vleuten een marge van twaalf seconden.

Vollering viel achteraf helemaal uit de lucht. Door de journalisten vernam ze haar straf. “Ik weet het echt niet zo goed. Dit voelt oneerlijk aan. Ik reed lek en reed een stukje achter de volgwagen, maar daarna heb ik al het werk zelf opgeknapt. Gisteren moest ik mezelf bijna wurgen om enkele seconden winst te nemen, nu verlies ik er twintig seconden. Ik voelde mij nooit in gevaar, want ik vertrouw mijn ploegleider.” Ook Kopecky vond de tijdsstraf buiten proportie. “Dit is bullshit. Als je pech hebt, probeert elke renner terug te keren in het zog van de volgwagen.”

KIJK. Demi Vollering weet niet wat ze fout heeft gedaan

Na het voorval volgde de eerste beklimming: de Côte de Najac. Na één kilometer klimmen was het avontuur van de vluchters voorbij. Yara Kastelijn van Alpecin-Fenix greep de bergpunten. Op de volgende beklimming kwam ze ook als eerste boven, goed voor de bergtrui.

“Dit is een gemiste kans”

Op de top van de eerste beklimming was er heel wat schade zichtbaar in het peloton. Slechts veertig rensters bleven over, met daarbij alle klassementsvrouwen én gele trui Kopecky. Er niet bij: Marianne Vos. SD Worx kon de situatie wel smaken en controleerde het uitgedunde peloton. Tot enkele kilometers voor de bonussprint. De Duitse Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing) rook haar kans en viel aan. Met succes. In eerste instantie kreeg ze nog Claire Steels mee, maar na de tussensprint vertrok Bauernfeind solo. In het peloton ging het tempo er plots helemaal uit, waardoor Bauernfeind uit het niets een voorsprong van anderhalve minuut bij elkaar kon fietsen.

Pas op twintig kilometer van de finish schoot het peloton in actie. Onder leiding van een indrukwekkende Marlen Reusser verkleinde de voorsprong razendsnel. Maar op vijf kilometer van het einde, reed Bauernfeind nog 35 seconden voor het peloton uit. Opnieuw een dubbeltje op zijn kant. Reusser bleek té sterk voor de grote groep. Ze sprong weg uit het peloton en kreeg Lippert mee. Het duo draaide aanvankelijk goed rond, tot Reusser plots niet meer mocht overnemen van haar ploeg SD Worx. Ze was er bijzonder kwaad om, maar volgde de instructies op. Niemand geraakte nog bij Bauernfeind. De 23-jarige Duitse pakte zo de mooiste overwinning uit haar carrière. Reusser sprintte nog naar plaats twee, Kopecky won de sprint van het peloton en behoudt haar gele trui.

“Dit is een gemiste kans. Misschien het lot van de dominante ploeg te zijn”, zegt Kopecky, die na afloop ook nog een tramadol-test moest ondergaan: wondje op de vinger. Was het dan enkel balen? Neen. Kopecky blijft leidster en dankzij haar vierde plaats en het uitvallen van Wiebes is ze met een bonus van 47 punten haast zeker van de groene trui. “Vrijdag nog eens sprinten en dan kan het bijna niet meer mis.” Hopelijk is het sprinten om de zege

Liveblog bekijk belangrijke updates BAUERNFEIND WINT! Bauernfeind houdt het vol! Ze wint solo. Reusser mocht in de achtergrond niet meer overnemen van haar ploeg, maar sprint uiteindelijk nog naar de tweede plaats voor Lippert. De sprint in het peloton wordt met overmacht gewonnen door Kopecky. NOG 3 KM: Lippert en Reusser rijden weg uit peloton Voor Lippert en Reusser gaat het nog niet snel genoeg in het peloton. Het duo komt tot op 25 seconden van de leidster. NOG 6 KM: Strijdlust is al binnen voor Bauernfeind Bauernfeind mag sowieso het podium op. Ze krijgt de prijs voor de strijdlust. Wint ze ook deze etappe? Op zes kilometer van het einde houdt ze nog 35 seconden over. NOG 11 KM: Bauernfeind houdt veertig seconden over De voorsprong blijft snel krimpen. De Duitse leidster rijdt zo'n 40 seconden voor het peloton uit. NOG 15 KM: Voorsprong daalt onder de minuut Wordt het weer een dubbeltje op zijn kant? Bauernfeind haar voorsprong slinkt naar 58 seconden. NOG 20 KM: Actie in het peloton Bauernfeind houdt nog 1'20" over op twintig kilometer van het einde. Het peloton lijkt eindelijk in actie te schieten. Loes Adegeest probeert het als eerste, Reusser en Kastelijn volgen. Voorlopig kan niemand wegrijden. NOG 25 KM: Tussensprint voor Bauernfeind, Kopecky raapt overige punten op Bauernfeind neemt de volle buit mee bij de tussensprint. Anderhalve minuut later sprint Kopecky naar de overige punten. NOG 27 KM: 1 minuut voor Bauernfeind Bauernfeind stoomt door, terwijl in het peloton het tempo er plots helemaal uitgaat. De Duitse fietst zo al snel één minuut voorsprong bij elkaar. NOG 35 KM: Bauernfeind op avontuur Ricarda Bauernfeind rijdt vlak voor de bonussprint weg uit het flink uitgedunde pelotonnetje. De Britse Steels zit op haar wiel. Het duo fietst al snel twintig seconden bij elkaar. Bauernfeind slaagt in haar opzet en bolt als eerste over de streep aan de bonussprint. De Duitse zet op haar eentje door. NOG 37 KM: Terugkeer Julie De Wilde! Julie De Wilde (Fenix-Elegant) komt terug aansluiten voorin. Eerder ging het iets te snel voor de Oost-Vlaamse. Jolien D'Hoore, ploegleidster bij concullega's AG Insurance - Soudal Quick-Step, geeft haar een ijszakje. NOG 38 KM: Bergtrui is binnen voor Kastelijn Kastelijn komt opnieuw als eerste boven en wordt zo de nieuwe leidster in het bergklassement. NOG 42 KM: Kopecky en co beginnen aan Côte de Laguépie Meteen na de eerste beklimming, volgt al de tweede. Anderhalve kilometer aan 9% gemiddeld. Kopecky zet zich op kop. NOG 44 KM: Favorietengroepje blijft over Na de top is de schade in het peloton pas echt duidelijk. Een groepje van zo'n veertig vrouwen blijft over na de eerste beklimming. Alle klassementsvrouwen zijn erbij. We zien onder andere Van Vleuten, Vollering, Kopecky, Moolman en Reusser. Een tweede grote groep volgt op ruim anderhalve minuut. NOG 49 KM: Bergpunten voor Kastelijn De winnares van gisteren, Yara Kastelijn, heeft opnieuw goede benen. Ze komt als eerste boven en heeft nu evenveel bergpunten als leidster Koster. ⛰️@Yarakastelijn crosses the line first in the Côte de Najac, and is now tied with @anouskakoster



⛰️@Yarakastelijn franchit la ligne en premier dans la Côte de Najac, et est maintenant à égalité avec @anouskakoster #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/Memr2tSBBO — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 27, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 50 KM: Vos gelost Ondanks de beklimming slechts twee kilometer lang is, moet Marianne Vos lossen. Ze is niet alleen. Ook andere grote namen als Deignan, Brand en Majerus moeten het peloton (voorlopig?) laten gaan. NOG 53 KM: Kopgroep gevat op eerste beklimming Klimmen geblazen! De koplopers begonnen als eerste aan de Côte de Najac, een heuvel van derde categorie. Twee kilometer klimmen aan een gemiddelde van 7,4 %. Op zo'n kilometer van de top, wordt de kopgroep ingerekend door het peloton. Achterin staat de deur open: voor heel wat rensters gaat het te snel. NOG 61 KM: Straf voor Vollering? Vollering is goed en wel terug in het peloton. Tussen heel wat auto's moest ze laveren van bumper naar bumper om terug aan te sluiten. Volgens een jurylid reed ze daarbij iets te lang achter haar eigen volgwagen. Hij maakt heel wat misbaar met handgebaren. Ploegleider van SD Worx, Danny Stam, is er niet van gediend. Is er een straf op komst voor Vollering? NOG 64 KM: Vollering lek achteraan Demi Vollering vraagt assistentie. Ze heeft een lekke achterband. De Nederlandse van SD Worx wordt snel geholpen en zal snel terug kunnen aansluiten bij het peloton. NOG 68 KM: Valpartij Labecki De Amerikaanse Coryn Labecki van Jumbo Visma komt ten val. Ze krijgt al snel een nieuwe fiets en vertrekt opnieuw. NOG 75 KM: Snel openingsuur De rensters hebben er een stevig eerste koersuur opzitten. Ze legden op een uur 42,5 kilometer af. De voorsprong van de kopgroep blijft ondertussen stabiel. Voor ex-wereldkampioene Balsamo gaat het ze vandaag veel te snel. Ze zit in een groepje van dertig rensters op zes minuten van de kop van de koers.

