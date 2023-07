KIJK. “De Tour is triest”: geen 35ste recordzege, gedesillusioneerde Mark Cavendish moet opgeven na val op schouder

Einde van de Tour voor Mark Cavendish (38). De Brit kwam in de rit naar Limoges ten val op 63 kilometer van de streep en tastte meteen naar de schouder. Geen 35ste recordzege, het zullen er voor altijd 34 blijven. “Hij zal altijd welkom zijn in de toekomst. Met of zonder badge”, vertelde Tourbaas Christian Prudhomme.

Abandon numéro 191. Cavendish kwam in de staart van het peloton nagenoeg alleen ten val - enkel Bilbao en iemand van TotalEnergies waren ook betrokken. De Brit bleef kermend op de grond liggen en tastte meteen naar de schouder. Een klassieke sleutelbeenbreuk leek het. Na een paar minuten krabbelde de 34-voudige ritwinnaar in de Tour recht. Zijn fiets bleef aan de kant, het ging meteen naar de wagen van de wedstrijddokter.

Cavendish kreeg meteen een schouderbrace, maar staarde minutenlang gedesillusioneerd voor zich uit. Niet veel later kwam het officiële bericht van zijn opgave. Zijn allerlaatste Tour eindigt zo in mineur. Cavendish was op jacht naar een 35ste ritzege om het ritzegerecord dat hij deelt met Eddy Merckx scherper te stellen. Helaas. De grote vraag is nu of deze val meteen ook het einde van zijn carrère betekent.

Ritwinnaar Pedersen: “Jammer dat zo’n legende de Tour op deze manier moet verlaten”

“Het was een plezier om met een renner als Mark rond te rijden”, vertelde ritwinnaar Mads Pedersen over de opgave van Cavendish. “Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad. Het is enorm triest dat zo’n legende de Tour op deze manier moet verlaten. Ik wens hem het allerbeste. Misschien kom ik hem nog tegen later dit jaar bij zijn laatste koersen. Hij moet mij nog een truitje”, zei de Deen al lachend.

Tourbaas Christian Prudhomme: “Hij zal altijd welkom zijn in de Tour, met of zonder badge”

“Dit is een enorm emotionele dag” aldus Tourbaas Christian Prudhomme. “Mark was triest na zijn val en ook de Tour de France is triest. Cavendish is de beste sprinter in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Gisteren dachten we even dat het record binnen was voor Mark en vandaag is het verhaal opeens afgelopen. Cavendish is zo’n belangrijke renner voor de Tour. Hij zal altijd welkom zijn in de Tour, met of zonder badge.”

De Tourbaas had ook nog een kleine anekdote in petto over Cavendish. “Enkele jaren terug was er een zware bergrit in de Alpen. In de achtergrond was Mark aan het vechten tegen de tijdslimiet. Die tijdslimiet haalde hij niet, maar hij wilde per se de etappe uitrijden uit respect voor de Tour. We hebben toen de politie gevraagd om de weg nog af te sluiten, zodat hij toch kon finishen.”

