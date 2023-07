KIJK. De bewogen Tour van Justine Ghekiere: achter de schermen bij AG Insurance-Soudal-Quick.Step

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6 • De aanhouder wint

Justine Ghekiere trok met veel verwachtingen naar haar eerste Tour de France Femmes. Ondanks de goede vorm en goede bedoelingen kwam ze in de eerste racedagen niet in het stuk voor. Maar de aanhouder wint en nu de vermoeidheid toeslaat bij de rensters, werpt Justine zich op als ideale ploeggenote van Ashleigh Moolman Pasio in haar strijd voor de gele trui.

5 • Achter elke sterke vrouw staat...

Rit na rit komt Ashleigh Moolman Pasio dichter bij haar ultieme doel: de eindzege in de Tour de France Femmes avec Zwift. Naast de steun van haar ploeg wordt ze ook onvoorwaardelijk gesteund door haar echtgenoot, moeder en familie, die speciaal vanuit Zuid-Afrika naar Frankrijk zijn afgereisd om getuige te zijn van Ashleighs topprestatie.

4 • I love it when a plan comes together

De ploeg heeft een duidelijk plan om Ashleigh naar ritwinst in de vierde etappe van de Tour de France Femmes avec Zwift te loodsen. De ritzege zit er uiteindelijk niet in maar Ashleigh Moolman Pasio behoudt haar derde plek in het algemeen klassement.

3 • TEAM: Together everybody achieves more

Met een derde plaats in het algemeen klassement verloopt alles volgens plan voor Ashleigh Moolman Pasio. Het helpt dat zij en heel het team zich enkel en alleen op de koers moeten focussen. De hele omkadering van AG Insurance - Soudal Quick-Step staat voor, tijdens en na de koers paraat om de rensters zo goed mogelijk te helpen tijdens deze Tour de France Femmes avec Zwift.

2 • De hulk did it again!

Het team zag ‘s ochtends Mireia Benito vertrekken na haar valpartij in de eerste rit. Gelukkig maakt de groene trui van Ashleigh Moolman-Pasio veel goed. Maar doorstaat ze de zenuwslopende tweede etappe zonder kleerscheuren?

1 • Hoge ambities, akelige val

AG Insurance-Soudal Quick.Step mikt hoog in deze tweede editie van de Tour de France Femmes. Voor de start van rit 1, die gisteren werd gereden, sprak kopvrouw Ashleigh Moolman-Pasio dat ook uit. “Mijn opbouw richting de Tour verliep beter dan vorig jaar”, aldus de Zuid-Afrikaanse. “Ik steek me niet weg, mijn doel is de gele trui.”

Tijdens de eerste rit was er de akelige val van AG-renster Mireia Benito. De Spaanse liep daarbij ‘maar’ een hersenschudding op, tot opluchting van de ploeg. De dagzege was dan weer voor Lotte Kopecky, maar daar had Moolman-Pasio rekening mee gehouden. Zelf start ze vandaag in de groene trui, omdat Kopecky in het geel rijdt. Herbeleef hieronder de eerste rit vanuit de buik van de ploeg!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm © Eurosport / AFP / AG Isurance