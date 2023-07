KIJK. CEO Richard Plugge weerlegt kritiek op superieure Vingegaard: “Wij zijn net heel transparant”

LIVE TOUR. Campe­naerts op pad met Asgreen en Abrahamsen - Philipsen: “Velen zullen ander plan hebben dan sprinten”

Na de loodzware koninginnenrit met Jonas Vingegaard als triomfator in de Tour gaat het vandaag in de achttiende etappe relatief vlak richting Bourg-en-Bresse. Wout van Aert is er niet meer bij, hij verliet de Tour om bij zijn hoogzwangere vrouw Sarah te zijn. Is het een kans voor Jasper Philipsen om zijn vijfde ritzege te pakken of draagt een aanval tot de finish? Volg het in onze liveblog hieronder.