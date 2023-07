KIJK. Bondscoach Vanthourenhout: “Andersom zou Wout zich zeker wél op kop gezet hebben. Dat is teleurstellend voor hem”

Wout van Aert moet nog even wachten op een ritzege in deze Tour . Gisteren strandde onze landgenoot op een frustrerende tweede plaats. Bondscoach Sven Vanthourenhout had na de etappe nog contact met Van Aert. “De manier waarop hij verloor, kruipt natuurlijk in het hoofd”, vertelt hij in HLN LIVE.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wout van Aert was gisteren na de gemiste kans in de Tour té ontgoocheld om met de pers te praten. Bondscoach Sven Vanthourenhout had wél nog contact met hem. “De teleurstelling was natuurlijk enorm, wat begrijpelijk is. Wout is een winnaar. Hetgeen hij uitte voor de camera’s was zeker niet gespeeld. Als je er zo dichtbij bent en op die manier verliest, kruipt dat natuurlijk in het hoofd.”

Vanthourenhout liet ook z'n licht schijnen op het (passieve) koersgedrag van Van Aerts ploegmaat - en vooral kopman - Jonas Vingegaard. “Ik denk dat Wout had verwacht dat Jonas een handje zou toegestoken hebben. Andersom zou Wout zich zeker wél op kop gezet hebben, nu gebeurde het niet. Dat is teleurstellend voor Wout. Spijtig genoeg missen ze daarmee een etappe - naar de buitenwereld had het er helemaal anders uitgezien. Nu is er onrust en worden er vragen gesteld. Zo wil je de Tour niet aanvatten.”

KIJK OOK. “Jumbo-Visma laat steek vallen naar concurrentie toe”

Alsof dat nog niet genoeg was, strooide Tadej Pogacar - al dan niet met kwade bedoelingen - nog wat extra zout in de wonde door de frustraties van Van Aert na de aankomst te imiteren en hem “een kind” te noemen. “Dat is niet leuk”, weet Vanthourenhout. “Zoiets kan je missen als team. Er zal over gepraat zijn, er zullen woorden gevallen zijn. Vandaag zullen ze opnieuw aan de start staan om geel te pakken in Parijs en ritten te winnen, maar naar de concurrentie toe hebben ze toch een steek laten vallen.”

Over naar de orde van de dag, dan. Vandaag staat in principe de eerste massasprint op het menu. “Ik denk wel dat Wout zal meesprinten, maar er komen natuurlijk andere namen bij. Gisteren als enige zwaardere renner overleven tussen al die klimmers was niet vanzelfsprekend, dat kruipt in de kleren. Misschien mist hij dat wel in de finale ten opzichte van jongens als Philipsen en Jakobsen.”

KIJK OOK. Vanthourenhout: “Inspanning van gisteren kruipt in de kleren”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA / HLN LIVE