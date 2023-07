KIJK. Boete en declassering voor Van der Poel nadat hij duw uitdeelt aan Girmay tijdens zijn lead-out: “Ik had het verwacht”

KIJK. Ondanks discussie achteraf: Jasper Philipsen wint eerste massa­sprint in de Tour, Van Aert schudt het hoofd

Belgisch succes! Jasper Philipsen heeft de eerste massasprint van de Tour gewonnen. Met veel overgave won hij voor Bauhaus en Ewan. Van Aert zat in het spoor van Philipsen, maar geraakte daar niet uit. Hij moest even de benen stilhouden en schudde het hoofd als hij over de streep reed. De jury keek er bijzonder lang naar, maar zag er uiteindelijk geen graten in. Philipsen wint al zijn derde Tour-etappe.