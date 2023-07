KIJK. Bikkelharde strijd voor de vlucht, Van der Poel bijna uit de bocht en Izagirre met beslissende demarrage: de momenten van rit 12

“Hij komt hier even met iedereen spelen”: buitenland­se pers en Armstrong onder de indruk van “koning van de sprint” Philipsen

Vier zeges in de Tour. En dus beginnen ze ook in de buitenlandse media superlatieven boven te halen voor Jasper Philipsen (25). “Hij heeft geen rivalen.” Of: “Philipsen VI van Bourbon: de koning van de sprint.” Ook Lance Armstrong is in zijn podcast danig onder de indruk van onze landgenoot.