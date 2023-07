KIJK. Benoot (4de) en Campenaerts (10de) kleuren loodzware etappe: “Dit was een beetje ‘out of my league’”

De twaalfde etappe in de Tour was één groot gevecht, dat ook door Belgen gekleurd werd. Tiesj Benoot (4de) en Victor Campenaerts (10de) zaten mee in de juiste ontsnapping en veroverden een mooie ereplaats. Maar het was vooral de oorlog om de vlucht die hen bijbleef.

Tiesj Benoot, en niet Wout van Aert, werd de vooruitgeschoven pion van Jumbo-Visma. Onze landgenoot deed het meer dan behoorlijk en finishte uiteindelijk als vierde. “In de finale moest ik het opnemen tegen twee duo’s: Martin en Izagirre van Cofidis en Jorgenson en Guerreiro van Movistar. Dan wordt het moeilijk, Cofidis heeft het heel slim uitgespeeld”, reageerde Benoot. “Of ik zelf in de zege geloofd heb? Het was sowieso moeilijk en dat wist ik, maar anderzijds waren mijn benen zeker ook niet slecht. Sinds de rustdag voel ik me echt weer super goed.”

Ook Victor Campenaerts was, niet voor het eerst in deze Tour, bedrijvig om in de vroege vlucht mee te glippen. “Maar als het zo lang duurt om een ontsnapping te vormen, dan kan het niet anders dan dat je met super sterke renners wegrijdt. Een beetje ‘out of my league’”, geeft Campenaerts toe. “Dat het oorlog was om te ontsnappen? In de Tour zitten de allerbeste renners in allerbeste conditie en zij willen hier allemaal een etappe winnen. Dat is gewoon brutaal.”

“Op de slotklim hoopte ik mijn eigen tempo te kunnen rijden en met een groepje boven te komen, om vervolgens in de afdaling terug in koers te komen”, vervolgt Campenaerts. “Maar helaas zat ik alleen, en zelfs de groep voor mij is niet meer teruggekeerd. Die tiende plaats was het hoogst haalbare.”

KIJK. Campenaerts: “Dit was een beetje ‘out of my league’”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Campenaerts / Benoot © VTM / VTM