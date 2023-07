KIJK. “Als je niet wint, geef je me je auto”: Philippe Gilbert dolt vanop de motor met ex-ploegmaat Caleb Ewan

Philippe Gilbert is tegenwoordig op regelmatige basis actief als analist bij Eurosport. Ook in de Ronde van Frankrijk is de ex-renner van de partij als man op de motor. Tijdens de vierde etappe reed Gilbert op een rustig moment voorbij Caleb Ewan, met wie hij de voorbije drie jaar ploegmaats was bij de Lotto-ploeg. En Gilbert had duidelijk zin in een mopje toen hij de Australische sprinter passeerde. “Hey Caleb, ik heb op jou gegokt vandaag. Als je niet wint, moet je me betalen”, grapte Gilbert. “Hoeveel ik heb ingezet? Dat kan ik niet zeggen op televisie. (lacht) Maar als je me één van je auto’s geeft, is het goed.”