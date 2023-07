KIJK. Aanvallen om eindelijk die rit te winnen, tot 8 (!) keer toe: zo fel woekerde Wout van Aert (zonder succes) met z'n krachten

Twaalf etappes ver in de Ronde van Frankrijk en Wout van Aert wacht nog steeds op z'n eerste ritzege. Zo lang heeft het de voorbije jaren nooit geduurd alvorens onze landgenoot aan het feest was in de Tour, al was het ook in 2019 en 2021 respectievelijk ‘pas' op dag tien en elf prijs. In 2020 mocht hij al in de vijfde rit vieren, vorig jaar zelfs al in de vierde etappe.