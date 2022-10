Kiezen Evenepoel en Van Aert voor Tour of Giro? “Een goeie Remco komt met elk parcours weg” - “Voorjaarsklassiekers koppelen aan Giro is moeilijker”

Jumbo Visma: “Wout wil de allergrootste wedstrijden winnen”

Ook bij Jumbo-Visma willen ze nog niet op de feiten vooruitlopen. Start Wout van Aert aan de Tour of ziet hij heil in de Giro? “Kijk, Wout wil de allergrootste wedstrijden winnen. Dat is zijn ambitie. Zijn eerste focus ligt op het winnen van een klassieker in het voorjaar, meestal is daaraan de Tour gekoppeld”, klonk het in het Palais des Congres in Parijs. “De voorjaarsklassiekers koppelen aan de Giro past moeilijker in een jaarplan van een renner. Het is nu onze taak om gesprekken te voeren en te kijken waar de ambities liggen, daarna maken we een finaal plan op.”