Kan ik met de wagen naar start en finish? En welke kasseistroken liggen op het parcours? Uw gids om de Tour tijdens ‘Belgische’ ritten te bezoeken

Etappe 4: Duinkerke - Calais (171 km)

Waar? De vierde rit van de Ronde van Frankrijk start in Duinkerke, een kuststadje op zo’n vijftien kilometer van de Belgische grens. In het centrum, ter hoogte van het casino, is een heus Tourdorp opgetrokken. De ploegbussen staan iets verderop. Het peloton trekt zich op de zeedijk op gang voor een tocht door Nord-Pas-de-Calais. De eerste dertig kilometer lopen parallel met de Belgische grens. Het eerste heuveltje van de dag kent u uit Gent-Wevelgem: de Côte de Cassel, 1,7km aan 4,2%. Na Cassel zet het peloton koers richting het westen en Calais. Onderweg volgen nog vijf korte beklimmingen van vierde categorie. De laatste twintig kilometer loopt langs de kustlijn, van Audinghen tot Calais. Daar ligt de finish op de Avenue Pierre de Coubertin, net buiten het centrum.

Volledig scherm Een plattegrond van rit 4: Duinkerke - Calais © ASO

Wanneer? Op dinsdag 5 juli. De publiciteitskaravaan, die twee uur voor het pelotons uitrijdt, vertrekt om 11u15 in Duinkerke en legt hetzelfde parcours af. Het startschot voor de renners luidt om 13u15. Op het snelste schema - 46 km/u - staat de aankomst in Calais gepland om 17u14. Het volledige tijdschema - met alle locaties en tijdstippen - vind je HIER.

Vervoer? Duinkerke is makkelijk bereikbaar met de wagen vanuit De Panne (25 minuten), Ieper (1u), Brugge of Kortrijk (1u15). Voor Calais moet u een uur extra rekenen. Belangrijk: een Tourrit trekt steevast bijzonder veel toeschouwers. Bij de start, aankomst, maar ook op het parcours. Vertrek dus op tijd. De organisatie voorziet parkings in Duinkerke (Route du Môle 2) en Calais (Rue du Maréchal Leclerc), aangeduid op de Tourwebsite en met één klik in te geven via ‘Waze’. Voor de sportievelingen die met de fiets naar de Tour willen gaan: de organisatie heeft één fietsparking voorzien in Duinkerke, op de Place Jean Bart. Je kan op voorhand een plaatsje reserveren.

Weerbericht? Een paraplu zal niet nodig zijn. De weersvoorspelling voor morgen in Duinkerke en Calais luidt als volgt: geen regen, een matige noordwestenwind en temperaturen tot 20 graden.

Volledig scherm Rit 4: Duinkerke - Calais © ASO

Etappe 5: Lille Métropole - Arenberg (157 km)

Waar? De kasseienrit start woensdag in Lille Métropole, grootstad op een boogscheut van Kortrijk. De startzone ligt in het centrum van de stad aan evenementenhal Grand Palais (Boulevard des Cités Unies). Na een ommetje langs Roubaix trekt het peloton rakelings langs de Belgische grens zuidwaarts. Richting de kasseien dus, waar het in deze etappe allemaal om draait. De eerste van elf stroken volgt op 73,7 kilometer van de finish. De laatste - die van Wallers - krijgen de renners op amper 6,7 kilometer van de streep voor de wielen. De aankomst ligt op de Avenue Michel Rondet, gekend als de aanloopstrook voor de Trouée d’Arenberg. Het Bos van Wallers zelf laat de Tour overigens links liggen.

Volledig scherm Overzicht van etappe 5: Lille - Arenberg © ASO

Alle kasseistroken op een rij:

Sector 11: Fressain à Villers-au-Tertre (1400 meter lang • op 73,7 km van de finish)

Sector 10: Eswars à Paillencourt (1600m • 56,4km)

Sector 9: Wasnes au Bac à Marcq-en-Ostrevent (1400m • 50,5km)

Sector 8: Émerchicourt à Monchecourt (1600m • 46,1km)

Sector 7: Auberchicourt à Émerchicourt (1300m • 42,9km)

Sector 6: Pavé Abscon (1500m • 37,4km)

Sector 5: Erre à Wandignies-Hamage (2800m • 30,3km)

Sector 4: Warlaing à Brillon (2400m • 23,6km)

Sector 3: Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (2400m • 20,1km)

Sector 2: Bousignies à Millonfosse (1400m • 13,6km)

Sector 1: Hasnon à Wallers (1600m • 6,7km)

Volledig scherm De kasseien van de vijfde etappe. © ASO

Wanneer? De publiciteitskaravaan is aan zet om 11u35 in Lille. Om 13u35 is het aan de renners. Volgens het snelste schema zou het peloton over de eerste kasseistrook dokkeren om 15u42. De aankomst wordt ten vroegste om 17u20 verwacht. Het volledige tijdschema vind je HIER.

Vervoer? De startzone in Lille ligt op tien minuten wandelen van het station (Gare de Lille-Flandres), dat te bereiken is met de NMBS. De organisatie raadt dan ook aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer af te reizen. Wie toch met de wagen komt, zal zelf parkeerplaats moeten zoeken. Op de website van de organisatie staan er geen aangeduid. Verder is het hele parcours vrij toegankelijk. Op en rond de kasseistroken belooft het druk te worden.

Weerbericht? Volgens het laatste weerbericht zou het in de ‘Hel van het Noorden’ droog blijven bij zo'n 23 graden - de klassementsrenners zullen het graag horen.

Volledig scherm Profiel kasseirit: Lille-Arenberg © ASO

Etappe 6: Binche-Longwy (220 km)

Waar? De enige dag dat de Tour zich ook effectief in België bevindt. Het centrum van de gemeente Binche, gelegen tussen Bergen en Charleroi, vormt het decor van de start van de zesde rit. Het wordt er één groot Tourdorp. Zeventig kilometer lang bolt het peloton door Henegouwen en een klein deeltje van Namen. Via Les Lacs de l’Eau d’Heure en Lompret zet de Tour koers richting Régniowez, waar het Frankrijk weer binnen rijdt. De rest van de etappe - de langste in deze Ronde van Frankrijk - blijft de Tour flirten met de Belgische grens. De (pittige) aankomst ligt in Longwy, dichtbij het drielandenpunt Frankrijk-België-Groothertogdom Luxemburg.

Wanneer? Om 8u30 al beginnen donderdag de festiviteiten in Binche. De publiciteitskaravaan zet aan om 10u15, de renners starten om 12u15. De winnaar zou ten vroegste omstreeks 17u15 over de streep rijden in Longwy. Het volledige tijdschema vind je HIER.

Volledig scherm Plattegrond etappe 6: Binche-Longwy © ASO

Vervoer? Het centrum van Binche wordt afgesloten en is dus onbereikbaar met de wagen. Wel is er één parking voorzien aan het station (meer info HIER). De organisatie raadt echter nadrukkelijk het openbaar vervoer aan. De NMBS legt extra treinen in. Voor de diehard-fans die richting Longwy trekken: ook daar is er een parking voorzien aan het station, net buiten de stadskern.

Weerbericht? Volgens de laatste voorspelling zou Binche donderdagochtend af te rekenen krijgen met buien. In de namiddag zou het uitklaren.

Volledig scherm Het profiel van de zesde rit: Binche-Longwy © ASO

