Kamp-Pogacar blijft achter veelbesproken fietswissel staan: “Dit was de beste oplossing voor Tadej”

1.38 in de rit, 1.48 nu in het klassement. Van een uppercut gesproken. Tadej Pogacar plakt uitgeteld tegen het canvas. Of hij nog overeind krabbelt in deze Tour ? We kunnen het nauwelijks geloven. Na afloop van de tijdrit was de fameuze fietswissel hét gespreksonderwerp. Bij UAE zagen ze er geen graten in. “Tadej werd veslagen op pure ‘power’.”

Soms zijn er geen woorden nodig. En volstaat een simpele (aan)blik. Tadej Pogacar ging zijn laatste vijf kilometer in toen meesterknechten Rafal Majka en Felix Grossschartner zich op de Route de Megève in Combloux al van de teambus lieten glijden en hun fiets namen richting hotel. Ze konden het duidelijk niet meer aanzien. Hun doffe ogen hielden het midden tussen berusting, verslagenheid en wanhoop. ‘O jee’, zag je het duo denken. ‘Er wachten ons nog een paar verdomd zware werkdagen’. Plots wordt in deze Tour niet meer in seconden gerekend, maar met minuten gegoocheld. Een dreun die ze bij UAE Emirates niet meteen zagen komen. Teammanager Mauro Gianetti: “We dachten dat het een ‘close call’ zou worden. Wat Jonas Vingegaard realiseert, is écht...extraordinaire.”

De fietswissel, vooral. Díe werd uitvoerig belicht. Vingegaard bleef aan de voet van de Côte de Domancy op zijn tijdritvehikel zitten, Pogacar ruilde het in voor een gewoon exemplaar. Niet op het vlakke aanloopgedeelte, maar pas in de eerste hellende meters. Doordacht, blijkbaar. “Aan lagere snelheid verlies je minder tijd(de remafstand is korter, red.)”, argumenteerde ploegleider Andrej Hauptman. Maar toch, die wissel op zich: goed fout? “Niet”, vond teammanager Mauro Gianetti. “Alles werd op voorhand uitvoerig uitgetest. En afgestemd op de kwaliteiten en skills van elk van onze renners. Want dat werkt zeer individueel. Niet iedereen reageert bergop even goed op zo’n tijdritfiets. Zo werd duidelijk dat een wissel Tadej een onmiskenbaar voordeel zou opleveren en bij voorbeeld Adam Yates niet.”

Interessant. Zeker als je de tijdsverschillen tussen Pogacar en Vingegaard aan het eerste en tweede tussenpunt even onder de loep neemt. 0.16 bonus voor de Deen in Chef-Lieu na 7,1 kilometer. 0.31 in Dommancy na 14,1 kilometer. Dat was nét voor Pogi’s ‘switch’. Wat dus betekent dat de Sloveen op de slotklim nog 1.07 aan de broek kreeg. Mooi ‘voordeel’, signore Gianetti. “En toch”, hield de Zwitser vol. “Tadej heeft een sterke tijdrit gereden.” Hauptman beaamde. “Hij benaderde het ‘pacing plan’ dat we voor hem hadden uitgestippeld.” Gianetti: “We moeten zijn data vanavond (gisteravond, red.) nog eens grondig analyseren. Maar als je zelf tweede wordt en het nummer drie, een specialist ter zake als Wout van Aert, 1.13 van je wegduwt, kan je onmogelijk van een slechte prestatie spreken. Pijnlijke nederlaag, zeg je? Wel, zo zie ik het niet. Als je op 1.38 finisht, heeft dat niets met de fietswissel te maken. Die kostte Tadej hoop en al tien seconden. Het verschil zat ‘m puur in de ‘power’.”

En dus...? “Is ‘bravo, Jonas!’ alles wat we kunnen zeggen”, haalde Hauptman de schouders op. “Vingegaard was werkelijk impressionant”, benadrukte ook Gianetti nog eens. “Zijn start was er meteen knal op. Van bij de eerste tussentijd begrepen we al: ‘wow, dit wordt gecompliceerd’. Dat hij écht niet beter kon, gaf Pogacar zelf toe. “Ik reed à fond. En voelde me effectief een stuk comfortabeler op mijn gewone tijdritfiets. Niet wisselen zou maar een handvol seconden hebben gescheeld. Mijn finale was gewoon niet goed genoeg. Het was misschien niet mijn beste dag. Maar de Tour is nog niet gedaan. Ook al sta ik nu een eind ver achter Jonas. Ik blijf vechten, blijf proberen om de kloof te dichten. Maar het wordt heel moeilijk. Hopelijk was dit een momentopname, zoals op de Marie Blanque. En vergaat het me beter op Col de la Loze.”

Stiekem prevelde hij er een schietgebedje bij voor regen en ontij bij. Dan nóg zullen Pogacar en co. op weg naar Courchevel ‘all out’ moeten gaan. Vrij vertaald: alles of niks spelen. Of ze daartoe bereid zijn? “O ja”, knikte Gianetti. “Zoals je weet: een risico’tje nemen, daar houdt Tadej wel van. Op voorwaarde dat hij daar de benen voor heeft, natuurlijk.” Zelfs dan blijft het een quasi ‘mission impossible’, beseft Gianetti maar al te goed. “Als je zag hoe Jonas de voorbije twee weken klom... en hoe sterk hij werd omringd... het zal niet simpel zijn om hem te lossen. We staan tweede en derde in het klassement. Dus geven we strijden niet op. Maar we moeten ook realistisch zijn. (lacht) Er op een realistische manier in blijven geloven, laat het me zo formuleren.”

Tadej Pogacar: “Natuurlijk ben ik wel teleurgesteld” “Het is een grote kloof, dus natuurlijk ben ik wel teleurgesteld”, stelde Pogacar. “Ik hoop op een scenario zoals op de Marie Blanque (toen moest Pogacar 1'04" toegeven op Vingegaard, red.). Maar dat het dan wel omgekeerd is en dat morgen mijn dag wordt. Er komen nog twee zware ritten aan, dus ik blijf geloven in een goede afloop.” Er was ook veel te doen over de fietswissel. Van Aert noemde het “duidelijk niet de juiste optie”. Maar daar had het tijdsverschil tussen Vingegaard en Pogacar niets mee te maken, vertelde de Sloveen. “Hij was gewoon sterker dan mij.”

