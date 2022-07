"Jumbo-Visma heeft niet het lef om Wout tot de orde te roepen. Als ze zo verder doen, verliezen ze de Tour": Bjarne Riis zet vraagtekens achter tactiek Jumbo-Visma

Tour de France Geraint Thomas staat derde en herleeft: “Dan toch niet oud en versleten”

Wie we daar hebben. Na één week Tour de France hebben de Ineos Grenadiers, vroeger gekend als Sky, vier renners in de top-tien. En staat Geraint Thomas, beter gekend als G, derde. Thomas is de winnaar van de Tour 2018, hij was tweede in 2019 en hij won vorige maand nog de Ronde van Zwitserland.

8 juli