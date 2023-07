Ai ai, Jumbo-Visma. Twee keer liet de beste ploeg van de wereld een bijna zekere ritzege door de vingers glippen. Twee keer was Wout van Aert (28) de pineut. Twee keer had Jonas Vingegaard (26) de oplossing kunnen bieden. Of toch niet? De Tour is twee dagen oud en het eerste brandje moet worden geblust.

Jumbo-Visma moet hopen dat Wout van Aert maandag de massasprint wint in Bayonne. Ploegleider Arthur van Dongen laat alvast weten dat dat het plan is - “Als hij zich goed voelt, dan gaat Wout meesprinten”, zegt hij. Het zou de rust snel kunnen doen weerkeren bij de ploeg. Want de Tour is twee dagen ver en het kot staat al in brand. Zondag werden ploegleiders en renners overstelpt met vragen, en iedereen had een mening: doen Wout van Aert en Jonas Vingegaard wel genoeg voor mekaar? Helpen ze mekaar wel voldoende? Wat er niet bij werd gevraagd, maar wat iedereen wilde weten: zit het nu scheef tussen hen nadat het twee keer misliep in de finale?

Dat laatste antwoord kennen ze enkel bij Jumbo-Visma. De buitenwereld kan alleen raden hoe groot de spanningen zijn. Wat zeker is: het blijkt opnieuw aartsmoeilijk om de belangen van de twee kopmannen te combineren. Bekeken door een Belgische bril, is het simpel: dan had Van Aert misschien wel twee ritten kunnen winnen als Vingegaard even een handje had willen toesteken. Zaterdag in achtervolging op de Yates-broers, zondag door in de laatste kilometer één stevige beurt te doen om het gat op Victor Lafay te dichten. Vingegaard deed twee keer niks. Yates en Yates bleven met 12 seconden uit de greep van de achtervolgende groep, Lafay hield één fietslengte over. Pijnlijk.

Van Aert had zaterdag al geen zin om veel te zeggen, zondag deed hij er helemaal het zwijgen toe. Maar zijn lichaamstaal zei genoeg. Eerst sloeg hij zijn stuur bijna in twee, dan keilde hij zijn bidon op de grond en tenslotte gooide hij zijn fiets weg. Eén, twee, drie keer boos. Op de eindmeet, vlak voorbij de finish en aan de ploegbus - nog een geluk dat een persman zijn fiets nog kon opvangen. “Natuurlijk baalt Wout enorm”, zei ploegleider Grischa Niermann. “Dat doen wij allemaal.”

Van Dongen: “Ik heb Wout even gesproken op de bus. Hij vertelde dat het er echt inzat. Dan is dit een vreselijke teleurstelling.”

Het is ook moeilijk uit te leggen: Jumbo zat met vier man in een groep van 24, Van Aert was de enige sprinter, dat leek gewonnen spel. Maar Benoot en Kelderman konden de zaak niet onder controle houden. Op 2,5 kilometer moest Van Aert zelf reageren op een aanval van Pidcock. En in de slotkilometer kwam hij veel te vroeg vooraan te zitten.

De blik ging richting Vingegaard. Die sprak wel. “Voor mij persoonlijk was dit oké, maar we hadden natuurlijk liever gewonnen met Wout. Daar zijn we wat ontgoocheld over.” Dat hij meer had kunnen doen? “Ik vind dat niet fair. Ik denk dat ik iets gedaan heb. Ik had egoïstisch kunnen zijn en had kunnen doorrijden met Pogacar (toen de twee samen op kop zaten na de beklimming van de Jaizkibel, red.). In die zin heb ik geholpen door niet over te nemen waardoor Wout kon terugkeren. We wilden echt dat hij won.”

De ploeg wist niet goed wat ze ermee aan moest. Had Vingegaard wat extra’s kunnen doen? “Moeilijk te zeggen”, vond ploegmaat Wilco Kelderman. “We moeten dit even bekijken. Het had zeker het verschil kunnen maken, dan hadden we die zege op zak gehad, maar het is helaas niet zo. We kwamen net wat kracht tekort, één mannetje of zo.”

Ook ploegleider Frans Maasen zat met een dubbel gevoel: “Achteraf had hij best wel wat kunnen doen, maar je weet het niet op voorhand. En je rekent niet op een aanval van Lafay in de laatste kilometer. Het is geen PlayStation.”

Is er wel een goed of fout? Want kijk je met een Deense bril naar de kwestie, dan zie je iets anders. Dan is het logisch dat Vingegaard zijn krachten spaarde met het oog op zijn gele ambitie. En dan is de vraag zelfs waarom Van Aert op zaterdag niet meer meesprintte voor de derde plaats. “Wout zat door zijn beste krachten heen”, zei Niermann. “En toen hij wist dat het niet voor winst was, heeft hij niet meer aangedrongen.” Dat is ook een foutje, want zo kon Pogacar vier seconden extra bonificatie pakken.

Met wat slechte wil, zou je kunnen zeggen dat de twee kopmannen mekaar niet willen helpen, maar het karakter van de twee kennende lijkt dat weinig waarschijnlijk. Van Aert en Vinnegaard gunnen mekaar best veel, alleen hebben ze op dit moment tegenstrijdige belangen. Dat is minder gemeen, maar daarom niet minder problematisch. Jumbo moet heel snel een oplossing bedenken. Vorig jaar was dat: ritten winnen. Succes werkt als een mantel der liefde.

In de Netflix-serie over de Tour 2022, die drie weken geleden uitkwam, was al duidelijk dat het vorige zomer ook balanceren was op een slap koord om iedereen aan zijn trekken te laten komen. In de ideale wereld heeft Vingegaard Van Aert constant aan zijn zijde - dan heeft hij de beste ploegmaat van de wereld in dienst. In zijn ideale wereld strijdt Van Aert elke dag om ritwinst - want zo goed is hij zelf. Vind daar maar een evenwicht in.

Zondag liep het goed mis. De beste crisiscommunicatie kwam van Niermann. De Duitser, het tactische brein van de ploeg, nam alle schuld op zich. “Als er iemand een fout heeft gemaakt, schrijf ze dan alsjeblief toe aan Grischa Niermann”, zei hij. “Want mijn focus is absoluut dat Jonas aan het wiel van Pogacar moet zitten, ook in de sprints, om te voorkomen dat Pogacar te veel boni’s pakt. Ik heb de call niet gemaakt dat Jonas achter Lafay moest rijden. Achteraf gezien had het misschien gekund, maar ik had de overtuiging dat Wilco en Tiesj (Kelderman en Benoot, red.) het gat gingen dicht krijgen. Helaas is dat niet gelukt.”

Collega Van Dongen had quasi dezelfde uitleg, met een kleine nuance op het einde. “De richtlijnen zijn dat Jonas zich focust op het klassement. Ik weet zeker dat Jonas een keer iets zal proberen te doen voor Wout als hij een keer in de positie zit. In een finale als deze kon Jonas als lichtgewichtje moeilijk een bijdrage leveren.”

Over dat laatste kan je discussiëren, maar Vingegaard mág dus een handje toesteken? Van Dongen: “Natuurlijk mag hij dat, maar dan moet hij wel eerst kunnen én in de juiste positie zitten.”

Wordt vervolgd.

