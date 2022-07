Jumbo-Visma en werkende Van Aert houden Tour in wurggreep op Alpe d’Huez, maar: “Pogacar geeft zich duidelijk nog niet gewonnen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wout van Aert bewees vandaag opnieuw zijn waarde voor Jumbo-Visma. In zijn groene trui - “Dat ben ik al gewoon, maar Jonas in het geel is nog een raar zicht” - sleurde hij kilometers op kop. Samen met zijn ploegmaats hield hij de etappe in een strakke wurggreep. Bemoedigend, maar: “Ik onthoud vooral dat Pogacar zich duidelijk nog niet gewonnen geeft - zijn instorting was misschien eenmalig. We mogen ons aan nog veel meer aanvallen verwachten. Als ploeg waren we supersterk en toonden we dat we in staat zijn om de koers te controleren. Waar het kon hebben we de koers zwaar gemaakt, dat was in het voordeel van Jonas. Ik hoorde van hem dat hij Pogacar goed kon volgen. Of we te sterk zijn voor hem? Ik hoop het.”

“Er hing een geweldige sfeer op de flanken van Alpe d’Huez”, vond gele trui Jonas Vingegaard. “Het was geweldig om door al dat publiek te rijden. Ik verwachtte een aanval van Tadej (Pogacar, red.) en gelukkig had ik de benen om die te beantwoorden. Ik voelde me goed. Ik ben blij dat ik geen tijd heb verloren. Het was speciaal om in de gele trui rond te rijden. Er waren ook veel Denen langs de kant van de weg.”

Tiesj Benoot: “Geen risico’s genomen door boni’s weg te geven”

“Ik had geen superdag. Maar voor een slechte dag was het ook niet slecht. Vandaag gingen we niet voor de ritzege, want we hadden het gat wel kunnen toerijden, denk ik. We hebben een trage afdaling van de Croix de Fer gedaan. Ook in de vallei lag het tempo niet bijzonder hoog. We wilden een lastige koers, daarom versnelden we op de Croix de Fer. Daarna dachten we dat het in Jonas z’n voordeel was, en hebben we ervoor gezorgd dat de ritzege weg was. We wilden het risico niet nemen en hebben de bonificaties weggegeven.”

Volledig scherm © Photo News

Steven Kruijswijk: “Kijken tevreden terug op de voorbije twee dagen”

“Het was zeker een pittige dag. Drie van die lange cols en we moesten de wedstrijd onder controle houden. Daar zijn we in geslaagd. We kunnen tevreden terugkijken op de voorbije twee dagen. We moeten deze lijn doortrekken, maar moeten wel op onze hoede blijven. We moeten Jonas zo lang mogelijk beschermen en hem zo goed mogelijk aan de meet krijgen zonder dat Pogacar tijd terugpakt. Volgende week kijken we wel eens vooruit naar Parijs. Iedereen is fit en sterk, iedereen kent z’n rol, iedereen draagt z’n steentje bij.”

Volledig scherm © Photo News