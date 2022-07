Jumbo-Visma alwéér boven: Laporte legt Stuyven en opkomende Philipsen in de luren in Cahors

Tour de FranceChristophe Laporte (29) heeft in de 19de etappe voor de eerste Franse ritzege in deze Tour gezorgd. De man van Jumbo-Visma ging in de slotkilometer op en over een groepje vluchters met Jasper Stuyven en bleef de sprintende Jasper Philipsen net voor. Wout van Aert offerde z'n kansen op en sprintte zelf niet mee.

Na enkele lastige Pyreneeënritten kregen de renners vandaag nog eens een relatief makkelijkere etappe voor de wielen geschoven. Tussen Castelnau-Magnoac en aankomstplaats Cahors lagen twee klimmetjes van vierde categorie, maar dat mocht in principe geen probleem zijn voor de sprinters. Jakobsen en Philipsen gingen op zoek naar hun tweede, Ewan naar zijn eerste. En dan was er natuurlijk nog Van Aert, die gisteren weer een gigantische indruk achterliet.

Wie een scenario met een omvangrijke kopgroep voor ogen had, mocht dat al snel uit het hoofd zetten. Een kopgroep van niet meer dan vijf renners trok er op uit, maar de kwaliteit was groter dan de kwantiteit. Want met Van der Hoorn, Mohoric, Politt, Honoré en Simmons waren het geen sukkels die op avontuur gingen. Maar liefst vijf sprintersploegen beseften het gevaar en bundelden de krachten in de achtervolging. Het verschil zou zo nooit groter worden dan anderhalve minuut.

Een nieuwe onderbreking door een protestactie op het parcours zorgde even voor een oponthoud, maar ook in deze etappe ging het weer razendsnel. In de eerste twee wedstrijduren haalden de vluchters een gemiddelde van maar liefst 48,6 kilometer per uur. Toch leken ze op meer dan 120 kilometer van het einde alweer ingelopen te worden, maar Honoré blies het offensief nieuw leven in. Politt paste daarvoor en wachtte op het peloton. Mohoric, Van der Hoorn, Honoré en Simmons moesten zo met z’n vieren verder.

Van het kwartet bleef Simmons het langs vooruit, maar de Amerikaan was niet opgewassen tegen het jagende peloton. Toch legde niet iedereen zich zomaar neer bij een massasprint. Pogacar schudde de boel zowaar nog eens wakker met een versnelling, maar werd gecounterd door Van Aert. Stuyven geraakte dan weer wél weg. Samen met Wright en Gougeard probeerde hij de sprintersploegen in de luren te leggen, maar ook zij reden nooit meer dan een halve minuut voorgift bij elkaar.

Het muntje leek dan ook de hele tijd wel naar de achtervolgers te zullen vallen, maar het duurde bijzonder lang alvorens het peloton Stuyven en co op de nek viel. Onder de rode vod maakte Laporte dan maar zelf de sprong. De Fransman kreeg vandaag de zegen van Wout van Aert, die zelf niet meesprintte. Hij maakte in de slotkilometer slim gebruik van Stuyven, die achter de weggereden Wright aan ging, en liet het duo vervolgens achter in de laatste hectometers. Philipsen kwam nog sterk opzetten, maar kwam te laat.

Na de demonstratie van gisteren en de eerdere ritzeges van Van Aert en Vingegaard was Jumbo-Visma zo alwéér baas in de Tour. Morgen mag Vingegaard de kroon op het werk zetten door het geel helemaal veilig te stellen in de slottijdrit. Of heeft ook Van Aert nog wat in petto?

