Jonge Belg Maxim Van Gils (23) na ijzersterke tweede plek op Grand Colombier: “Mijn gevoel is dubbel”

Sterke prestatie van Maxim Van Gils in rit 13 van de Tour . De 23-jarige Belg van Lotto-Dstny moest enkel voor Michal Kwiatkowski het hoofd buigen. “Ik zit met een dubbel gevoel. Als Kwiatkowski niet mee was, had ik gewonnen”, zei hij na z’n knappe tweede plek.

KIJK. De opvallendste momenten van etappe dertien

Even leek Van Gils weg te rijden van de rest op de Grand Colombier. Maar dat lukte uiteindelijk niet en niet veel later had onze landgenoot geen antwoord klaar toen ex-wereldkampioen Kwiatkowski ging versnellen.

“Toen hij versnelde, had ik niet meteen een antwoord klaar. Ik koos ervoor om mijn tempo te rijden”, aldus Van Gils bij Sporza. “Ik was gewoon kapot. Het was een best korte rit, maar er is de hele dag snel gereden. In de kopgroep heb ik geprobeerd om me achter Jasper Stuyven zoveel mogelijk te sparen - hij is gewoon een ervaren, slimme renner. Maar ook tijdens de slotklim werd er meteen snel gereden.”

In het begin van de Tour ging Van Gils tegen de grond. Het maakt zijn prestatie van vandaag extra knap. “Na die val was het wel een tijdje zoeken, maar het gaat beter. Ik denk dat ik vandaag bewijs dat ik een best oké Tour aan het rijden ben. Of ik dit zie als een gemiste kans? Het gevoel is toch wat dubbel, ja. Als Kwiatkowski niet mee was, had ik gewonnen. Maar hij was echt wel sterker.”

‘t Is nu uitkijken naar wat Van Gils nog zal kunnen forceren in de Alpen. “Ik hou van de Alpen, maar we zullen eerst zien wat de benen geven de komende dagen.”

