“Jonas Vingegaard toont zich op mentaal vlak sterker dan Tadej Pogacar”

KIJK. Terwijl ritwinnaar interview geeft op tv, slaat jongetje vlak achter hem mooie slag

Pello Bilbao was dinsdag aan het feest in de Tour de France, daags nadien was het aan Jasper Philipsen én een jonge fan. Toen de Spanjaard van Bahrain-Victorious na de rit van woensdag een tv-interview gaf, sloeg een jongetje in de achtergrond een grote slag.