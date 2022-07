Jonas Vingegaard over deze “perfecte” Tour, en die van volgend jaar: “Als Wout beslist klimmer te worden, wil ik graag kopmanschap met hem delen”

Tour de FranceJonas Vingegaard heeft “een bijna perfecte Tour de France ” tot een goed einde gebracht. Zondag rijdt hij Parijs binnen als de opvolger van Tadej Pogacar, de uittredende tweevoudige Tourwinnaar die Vingegaard de nieuwe beste klimmer van de wereld heeft genoemd. Bijna werd hij in Rocamadour ook de beste tijdrijder van de wereld. Die eer liet hij uiteindelijk aan dat andere fenomeen van deze Tour: Wout van Aert. “Natuurijk ben ik de laatste tweehonderd meter niet voluit meer gegaan. Maar ook als ik dat wel had gedaan, had ik deze tijdrit niet gewonnen.”

In de kasseienrit van Arenberg liep het nog goed fout. En in de slottijdrit in Rocamadour flirtte Jonas Vingegaard plots ook met het drama. Vingegaard ging te hard in de bocht en hield nog net zijn fiets overeind. Hij was op weg naar de snelste tijd, sneller dan Wout van Aert, een echte specialist in het onderdeel, maar hij hield zijn fiets en zichzelf recht.

Jonas Vingegaard: “Bijna kreeg ik een harstilstand. Ik had niet het gevoel dat ik risico nam. Ik maakte een fout bij het insturen van de bocht. De weg lag hobbelig en ik kon mijn fout niet meteen herstellen. Ik hield het recht, gelukkig maar.”

Waren er andere momenten waarop je in de problemen kwam in deze Tour?

“Toen mijn ketting brak op de kasseien van Arenberg. panikeerde ik. Ik heb geloof ik vier, vijf keer van fiets gewisseld. Dat waren de enige haperingen.”

Je won twee etappes, op de Col du Granon en op Hautacam. Het scheelde maar weinig of je had ook deze slottijdrit gewonnen. Hoe leg je dat uit?

“Ik ben een betere renner geworden. Ik zit ook veel aërodynamischer op mijn fiets dan vroeger. Daar hebben we hard aan gewerkt, met windtunneltests en tests op de piste. Ik pluk daar de vruchten van.”

Je hield wel in op het eind. Volgens Wout van Aert wilde je hem een overwinning in de tijdrit niet afnemen.

“Wout heeft de tijdrit gewonnen met een voorsprong van negentien seconden. Natuurijk ben ik de laatste tweehonderd meter niet voluit meer gegaan. Ook als ik dat wel had gedaan, had ik deze tijdrit niet gewonnen.”

Bij de finishlijn stonden jouw vriendin Trine en je dochtertje Frida jou op te wachten. Hoe emotioneel is deze overwinning voor jou?

“Ik vind het ongelooflijk dat ik deze zege met mijn vriendin en dochter kan delen. Ik ben een familieman. Het liefst breng ik tijd door met mijn twee meisjes thuis. Ik kan niets beters bedenken om te doen.”

Wat is hun aandeel in deze overwinning?

“Mijn vriendin heeft me geleerd de problemen op mijn weg aan te pakken. Vroeger ging ik eromheen. Zij duwde me erin, ze vindt dat ik de confrontatie moet aangaan. Ik ben daar traag in gegroeid. Laten we zeggen dat ik meer haar op mijn borst heb gekregen. Als ik nerveus word, als ik vroeg wakker word, moet ik gewoon opstaan, zegt ze. Maakt niet uit hoe vroeg het is, vijf uur of acht uur ’s morgens.”

Quote We kwamen naar hier met het doel om geel en groen te winnen. Dat is ons gelukt, daar komen zes ritzeges bovenop. Ik geloof niet dat iemand kon dromen van een betere Tour. Jonas Vingegaard

Heeft dat er mee voor gezorgd dat je deze Tour hebt gewonnen?

“Het heeft me volwassener en rijper gemaakt. Ik geloof meer in mezelf dan vroeger. Ik wist vorig jaar dat ik voor de eindzege in de Tour zou kunnen meedoen. Dàt, en het ook doen, is nog een groot verschil. Ik vind het ongelooflijk, nu het me is gelukt.”

Het is lang geleden dat een team zo dominant was als Jumbo-Visma in deze Tour. Hoe leg je dat uit?

“Iedereen weet waar dit team vandaan komt. Er is een lange weg afgelegd in de voorbije jaren. Ik vind het bijzonder dat ik degene ben die de Tour wint. We kwamen naar hier met het doel om geel en groen te winnen. Dat is ons gelukt, daar komen zes ritzeges bovenop. Ik geloof niet dat iemand kon dromen van een betere Tour.”

Dominantie heeft in het verleden altijd vragen opgeroepen. Ben jij een geloofwaardige Tourwinnaar en waarom dan wel?

“We zijn totaal clean, elk van ons in het team. Dat kan ik tegen iedereen van jullie zeggen. Niemand in onze ploeg neemt iets dat illegaal is. Onze hele voorbereiding is waarom we zo goed zijn. We hebben de hoogtestages naar een ander niveau getild. We werken op een geavanceerde manier met voeding, materiaal, onze training is de beste. Dat is waarom iedereen ons moet vertrouwen.”

Je begon aan deze Tour in een rol van gedeeld kopmanschap van Primoz Roglic. Zal jij volgend jaar de enige kopman zijn? Of ga je dan het kopmanschap met Wout van Aert delen?

“Als Wout van Aert beslist om een klimmer te worden, wil ik graag het kopmanschap met hem delen. Ik vind het altijd beter om twee kopmannen te hebben.”

Welke erfenis wil je nalaten? Wat is jouw ultieme doel?

“Eerst ga ik deze overwinning vieren. Volgend jaar kom ik terug om nog een keer de Tour te winnen. Maar het is niet dat ik hem nu vijf keer wil winnen. Ik ben gelukkig en trots. Maar ik wil meer.”

