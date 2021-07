Johan Bruyneel ziet dat er een nieuwe dynastie begonnen is: “Pogacar is geen laboratoriumproduct, maar een renner die de koers aanvoelt”

Tour de France De komedie van Carapaz, de vechtlust van Vingegaard en het eindschot van Pogacar: bekijk hier de hoogtepun­ten van de 17de etappe

14 juli Op Quatorze Juillet heeft Tadej Pogacar de puntjes nog eens op de ‘i’ gezet in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen had op de slotklim een beter eindschot in huis dan Jonas Vingegaard en Richard Carapaz. Herbekijk hier de hoogtepunten van de zeventiende etappe.