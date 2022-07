“Je kan de Tour winnen zonder één hoge berg gezien te hebben”: de voornaamste conclusie van Michel Wuyts na incidentrijke ‘Roubaixetappe’

Tour de France Reacties uit het geslagen Jum­bo-Vis­ma-kamp: Van Aert: “Na val lag ik heel de dag in de knoop met mezelf” - Ploeglei­der Niermann: “Roglic heeft zijn schouder zelf opnieuw in de kom gezet”

De vijfde etappe in de Tour de France verliep niet meteen naar wens voor Wout van Aert en Jumbo-Visma. Nog voor de eerste kasseistrook, op dik 96 kilometer van de meet, ging de gele trui tegen de vlakte nadat hij in aanraking kwam met ploegmaat Steven Kruijswijk. Onze landgenoot kreeg een nieuwe fiets en kon verder, maar wat later was het weer bijna prijs. Toen het duo van Jumbo-Visma even druk aan het overleggen was tijdens hun weg terug richting peloton, vergat Van Aert even naar de weg te kijken waardoor hij ei zo na op de volgwagen van Team DSM knalde. Met een onwaarschijnlijke reflex voorkwam hij veel erger, maar nadien ging de miserie bij Jumbo-Visma onverminderd voort met een dramatische fietswissel van Vingegaard en een valpartij van Roglic. Uiteindelijk wist Van Aert wel zijn gele trui te redden én beperkte hij de schade voor Vingegaard. Roglic mag dan weer al een kruis maken over zijn ambities voor eindwinst.

19:52