Jasper Stuyven maakt indruk bergop: “Vanachter of vooraan, het was voor iedereen lastig”

Na een tweede plaats in de zevende etappe maakte Jasper Stuyven opnieuw indruk. Hij kwam als 25ste over de streep in een zware bergetappe. “Het was koud, nat en het was veel bergop”, zei Stuyven bij Sporza. “Ik kan goed met de regen overweg en het is toch morgen rustdag, ik dacht waarom niet eens diep gaan. Vanachter of vooraan, het was voor iedereen lastig. De laatste twee, drie kilometer begon het wel pijn te doen. De rustdag zal voor iedereen deugd doen.” Welke etappes heeft de winnaar van Milaan-San Remo nog aangeduid? “Ik zal morgen eens kijken waar ik mijn kans nog kan gaan”, besluit Stuyven.