Jasper Philipsen verslaat Wout van Aert en wint hectische vijftiende etappe, Jumbo-Visma moet wonden likken

Tour de FranceJasper Philipsen heeft de vijftiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De ‘Vlam van Ham’ won na een sprint met een uitgedund peloton. Van Aert werd tweede en Mads Pedersen kwam als derde over de streep. Voor Jumbo-Visma was het een absolute baaldag. Ze zagen zowel Kruijswijk als Roglic uitvallen. Ook gele trui Vingegaard ging tegen de grond, maar de Deen kon zijn tocht verderzetten.

De vijftiende etappe van de Tour was er op papier één voor de sprinters. Onderweg van Rodez naar Carcassonne moesten de renners twee colletjes van derde categorie trotseren. Vandaag vertrokken er ‘slechts’ 154 renners. Zowel Roglic, Cort en Clarke verschenen niet aan de start. Roglic kwam vroeg in de kasseienrit ten val en wil zijn lichaam nu de tijd geven volledig te herstellen. De Sloveen hoopt in de Vuelta opnieuw honderd procent fit te zijn. Magnus Cort en Simon Clarke testten beiden positief op het coronavirus. Ze wonnen alle twee een rit in deze Tour. Het was vandaag ook extreem warm. De tijdslimiet werd daarom met twintig procent opgetrokken en de renners konden zich gemakkelijker bevoorraden.

Meteen na de start trok Wout van Aert ten aanval. Onze landgenoot kreeg hardrijders Politt en Honoré mee. Maar BikeExchange, Alpecin-Deceunick en Trek-Segafredo hielden de drie leiders binnen schot. Bij Jumbo-Visma zagen ze het uitzichtloze van de vlucht in en Van Aert liet zich uitzakken. In het peloton was er ook wat animo. Vingegaard reageerde op enkele speldenprikken en sloeg een gaatje op Pogacar. De tweevoudige Tourwinnaar was niet meteen bij de pinken, maar zette snel orde op zaken. Politt en Honoré baalden ongetwijfeld enorm. Hun missie leek onmogelijk. Op 53 kilometer van de streep werden ze dan ook gegrepen.

Voor Jumbo-Visma werd het een echte baaldag, want Kruijswijk moest na een valpartij de wedstrijd verlaten en ook gele trui Vingegaard kuste het asfalt. De Deen kon gelukkig verder. Op de Côte des Cammazes trok Trek-Segafredo stevig door. Onder meer Jakobsen, Ewan en Groenewegen moesten het peloton laten rijden. De ploeg van Jasper Stuyven geloofde in de kansen van Mads Pedersen. Fransen Thomas en Gougeard probeerden het nog eens met hun tweetjes en Thomas zelfs even solo, maar een sprint met een uitgedund groepje was onvermijdelijk. Jakobsen en Ewan konden niet meer terugkomen, maar Groenewegen kon wel opnieuw komen aansluiten.

In de sprint zette Philipsen van ver aan, maar de ‘Vlam van Ham’ kwam als eerste over de streep. Hij klopte Van Aert en Pedersen. Na talrijke ereplaatsen heeft hij zijn ritzege in de Tour te pakken. Michael Morkov finishte buiten tijd. De Deen had last van de hitte en haalde de tijdslimiet van 53 minuten niet.

Bekijk ook. Philipsen: “Ik kan het niet geloven” Na verscheidene tweede en derde plaatsen is het eindelijk raak voor Philipsen. “Ik kan het niet geloven”, vertelt een emotionele Philipsen. “Ik kende de aankomst van vorig jaar en werd toen nipt geklopt door Cavendish. In de laatste bocht raakte ik wat ingesloten en kon ik gelukkig nog voorbij Mads (Pedersen,red.) glippen om vol aan te gaan. Het is fantastisch dat ik hier kan winnen, want ik was er al vaak dichtbij. Ik heb er hard voor gewerkt en ben trots op mezelf en op de ploeg. Het was een moeilijke Tour voor ons, maar dit maakt alles goed. We bleven erin geloven. Ik ben super gelukkig.”

