Jasper Philipsen krijgt haatberichten na drie zeges in Tour: “Zou er uren doorheen kunnen scrollen”

Pogacar onder de indruk van Van Aert: “Er was niks tegen hem te beginnen, van bij de start rijdt hij zo snel als de rode wagen. Ongelofe­lijk”

Tadej Pogacar voelt zich opgelucht. Want hij kon tijd terugpakken op Jonas Vingegaard. “Ik voelde me uitstekend.” Pogacar droeg zijn succes op aan zijn vriendin die woensdag zwaar viel. En achteraf had hij ook woorden van lof in huis voor Wout van Aert.