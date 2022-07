Jan Ullrich schrijft emotionele open brief en laat die publiceren in Duitse krant: “Deze Tour bracht al veel herinneringen naar boven”

Tour de FranceJan Ullrich heeft 25 jaar na zijn eindzege in de Tour de France zijn wielerfans bedankt. De voormalige Duitse wielrenner schreef een emotionele open brief in de krant Bild.

“De huidige editie van de Tour de France bracht bij velen van jullie herinneringen boven, net als bij mij”, aldus Ullrich in de brief. “Ik weet nog hoe onze kopman Bjarne Riis in de eerste etappe na een val kostbare tijd verloor. En het moment dat iedereen het licht op groen zette om voor mij te rijden, herinner ik me nog alsof het gisteren was. Ik mocht in Andorra de gele trui aantrekken,

“Velen hebben me de afgelopen weken geschreven. Het waren vaak zeer persoonlijke berichten. Sommige mensen meldden mij dat mijn zege in de Tour hen motiveerde om een ​​fiets te kopen en te beginnen met fietsen of zelfs wedstrijden te gaan rijden. Ik word vaak een inspiratiebron of een held genoemd in jullie berichten, die me omver hebben geblazen. Ze betekenen zeer veel en voor mij zijn jullie de echte helden.”

Ullrich was in 1997 de eerste Duitser die de Tour de France won. Aan het einde van zijn carrière werd hij geschorst vanwege dopinggebruik. Hij bekende in 2013 verboden middelen te hebben gebruikt. Na zijn wielerloopbaan haalde Ullrich nog geregeld het nieuws vanwege problemen in zijn privéleven.

