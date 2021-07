Jan Bakelants emotioneel na sterke prestatie: “Ik moet mij precies altijd verantwoorden om hier nog te mógen meerijden”

Tour de FranceEen bijzonder ontgoochelde Jan Bakelants na de zestiende rit in de Tour de France . Onze landgenoot reed een knappe etappe, maar strandde in Saint-Gaudens op een achtste plaats na ritwinnaar Konrad. “Er is de laatste tijd veel kritiek op de ploeg en alles wat errond hangt en ik trek mij dat aan. Ik vind niet dat we moeten afgemeten worden aan de maatstaven van andere ploegen.”

Eigenlijk was hij de laatste die het achterwiel van ritwinnaar Patrick Konrad zag op de Col de la Core. Jan Bakelants reed in de Pyreneeën een sterke etappe. “Ik vind dat ik goed heb gereden, maar dat ik er niet veel mee koop. 8ste is een slecht resultaat. Ik had beter verdiend, maar Konrad was sterker. Hij reed naar mij en Doubey. Toen hij ging, kraakte het wat. Uiteindelijk ben ik blij dat hij dan ook de zege binnen haalt, want het was toch wel een nummer dat hij opvoerde. Ik ben ontgoocheld, ja. Zeker omdat ik me op het laatste klimmetje bij de sterkste mannen achter hem voelde. Er zat meer in, maar het is wat het is”, reageerde onze landgenoot.

Bakelants antwoordde met de pedalen op kritiek die er onder meer van ploegleider Hilaire Van der Schueren kwam. “Ik trek me dat aan”, zegt Bakelants. “Ik moet me precies altijd verantwoorden om hier te komen meedoen. Je hebt wat geluk nodig in de Tour en dat was er in de eerste twee weken niet. Als ik dat zeg, dan word ik net niet uitgelachen. Ik vind dat jammer. Ik denk dat ik vandaag getoond heb dat ik nog kon meedoen en met de fiets kan rijden. Ik heb me geamuseerd vandaag. Weet je, het is vijf jaar geleden dat mijn dochter Julia geboren werd. Ik ging toen niet naar huis van de Tour en ik moest daar vandaag veel aan denken. (emotioneel) Het is de adrenaline, maar dat speelde toch wel mee. Het was mooi geweest om met een sterk resultaat naar huis te komen.”

En de kritiek van Van der Schueren? “Ik vond de manier waarop hij de dingen heeft gezegd wat zwak. Dat kon beter en diplomatischer. Ik heb hem gisteren een hele dag niet gezien. Je moet de dingen in het juiste perspectief zien. We rijden hier rond met acht coureurs en als je de prijs van die renners samentelt, dan is dat geen miljoen euro. Verre van. Ik weet wat ik verdien en dat is klein geld. Dan vind ik niet dat wij afgemeten moeten worden aan renners van andere ploegen. Bij Ineos-Grenadiers en Deceuninck-Quick.Step is één renner meer waard dan heel onze ploeg samen. En hebben zij inderdaad nog ruimte om er een kinesist en een dokter extra bij te nemen. Dan is het niet fair om die vergelijking te maken.”

