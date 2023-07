“Jammer dat er weer commotie rond gemaakt wordt”: Philipsen bijt van zich af na klacht Intermarché-Circus-Wanty en Astana na manoeuvre

De sprints van Jasper Philipsen (25) in de Tour blijven voor discussies zorgen. Na zijn derde ritzege dienden Intermarché-Circus-Wanty én Astana een klacht in na een manoeuvre richting Biniam Girmay (23), maar de jury oordeelde dat die niet gegrond was. Beide ploegen uitten daarom fors hun ongenoegen. “Jasper wint voor de derde keer, maar gaat voor de derde keer in de fout.” Philipsen zelf beet van zich af in ‘Vive le Vélo’. “Zo is sprinten.”

KIJK. De sprint en het manoeuvre van Philipsen

Jasper Philipsen boekte in Bordeaux al zijn derde ritzege in de Tour, maar bij Intermarché-Circus-Wanty waren ze niet te spreken over de manier waarop die overwinning tot stand kwam.

Toen de lead-out van Mathieu van der Poel erop zat en Philipsen iets te vroeg op kop kwam, werd hij op rechts verrast door Mark Cavendish. Philipsen rook het gevaar en ging van links naar rechts om zo in de slipstream van de Brit te kruipen. Daarbij dwong hij wel Biniam Girmay richting de dranghekken, waardoor de Eritreeër moest inhouden. Philipsen won voor Cavendish, Girmay kwam al gesticulerend als derde over de streep.

Het was dan ook weinig verrassend dat Intermarché-Circus-Wanty na de aankomst een klacht indiende tegen Philipsen, maar die werd door de jury verworpen. Het team van Girmay was niet te spreken over het manoeuvre van Philipsen en dat er geen gehoor werd gegeven aan hun klacht. “Jasper wint voor de derde keer, maar gaat voor de derde keer in de fout. Hij rijdt in het midden van de weg en gaat plots volledig naar rechts”, zei ploegbaas Jean-François Bourlart. “Als Biniam niet remt, gaan 50 renners tegen de grond. Ik verwijt de UCI preventie. Ze wachten weer tot iemand over de hekken vliegt en zijn leven riskeert vooraleer een renner bestraft wordt. Maar volgens hen is er geen fout gemaakt. Dat vind ik niet normaal.”

Opvallend: ook Alexandre Vinokourov, baas van Astana en dus ook Cavendish, kwam teleurgesteld uit de bus van de jury gestapt. De Kazak hoopte via een klacht alsnog de 35ste recordzege voor Cavendish uit de brand te slepen.

In ‘Vive le Vélo’ beet Philipsen van zich af na de klacht. “De man op kop bepaalt de lijn en dan zoek je het wiel op”, legt hij zijn beweegreden uit. “Als je de sprint herbekijkt, zie je dat Mark ook in het midden van de weg begint te sprinten en rechts eindigt, dus is het logisch dat Girmay naar het hek gedwongen wordt. Zo is sprinten. Het is jammer dat er weer commotie rond gemaakt wordt. Maar in de Tour wordt alles nu eenmaal uitvergroot.”

In elk geval lijkt de controverse nooit ver weg wanneer Philipsen wint in deze Tour. Bij z'n eerste ritzege in Bayonne was er de discutabele sprint tegen Wout van Aert, een dag later werd loods Van der Poel gedeclasseerd na een duw aan... Girmay. Na afloop van die etappe verklaarde Danny van Poppel bovendien dat “Philipsen soms niet goed weet wat hij doet in de sprint”. Onze landgenoot was toen, dixit Van Poppel, betrokken bij de valpartij van Fabio Jakobsen.

Eerder deze week verdedigde Philipsen zich al tegen de kritiek op zijn sprints. “Ik wil niemand laten vallen. Ik ben een faire sprinter. Daarom ook hoop ik dat iedereen die bij de valpartijen betrokken raakte, oké is”, zei hij toen.

KIJK. Zo sprintte Philipsen naar zijn eerste ritzege

KIJK. Van der Poel duwt Girmay opzij en wordt later gedeclasseerd

