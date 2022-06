INTERVIEW. Tadej Pogacar gaat voor derde Tourzege op rij: “Dopingvragen? De verdachtmakingen doen soms wel pijn”

Tour de France “Welkom in het tijdperk Pogacar”: volgens columnist Thijs Zonneveld kunnen we niet meer om de dominantie heen

Spannend om de eindzege was de Tour de France nooit. Dat zag ook columnist Thijs Zonneveld. Geen berg gezien na vijf dagen, maar iedereen wist toen al: tegen Tadej Pogacar is niets te beginnen. Wat betekent dat voor de toekomst? “Er is wel vaker van jonge Tourwinnaars gezegd dat ze de sport járenlang zouden domineren. Maar Pogacar is nog een klasse beter dan Ullrich en Bernal.”

