INTERVIEW. Philippe Gilbert over zijn laatste Tour, de toekomst van Lotto en… zijn ‘oude’ dag: “Ik wil niet stoppen als ‘le mec’ die constant in de problemen zit”

Wielrennen “Ideaal is het niet”: Wout van Aert, inmiddels in Kopenhagen, vertelt bij vertrek dat “knie de eerste dagen een zorg zal zijn”

Wout van Aert (27) is inmiddels aangekomen in Kopenhagen, waar vrijdag de Tour de France start. “De gevoeligheid aan de knie is weg, maar het blijft de eerste dagen een zorg”, vertelde hij voor zijn vertrek op de luchthaven in Zaventem aan VTM Nieuws. “Ideaal is het niet.”

0:09