INTERVIEW. “Dankzij zijn onbesuisdheid heeft hij het zover geschopt”: vriendin Melanie over haar vriend en ritwinnaar Jasper Philipsen

Belgische renners blij met nadarhek­ken op Alpe d'Huez: "Het was soms op het randje"

Rond de middag leek de steeds werderkerende oververhitte sfeer op Alpe d’Huez nog mee te vallen. Er was zelfs een afspanningsdraad voorzien om de fans op afstand te houden in de befaamde Hollandse bocht zeven. Vijf uur later was die draad nog amper een slappe koord. Renners moesten zich zelf een weg door de massa banen.

14 juli