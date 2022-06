Intermarché - Wanty-Gobert neemt Quinten Hermans tegen verwachting in niet mee naar Tour: “Klaar en duidelijk dat sportieve hierin niet primeert”

Tour de FranceZoek straks niet naar Quinten Hermans in de Tourselectie van Intermarché - Wanty-Gobert. Onze landgenoot is tegen alle verwachtingen in naast de achtkoppige ploeg gevallen, nadat eerder bekend raakte dat hij volgend jaar voor Alpecin-Fenix zal rijden. “Dit had ik absoluut niet zien aankomen.”

De niet-selectie is opmerkelijk, zeker gezien het vormpeil van onze landgenoot. Recent won hij nog een rit in de Ronde van België en wat verder terug werd hij ook tweede in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij Wout van Aert verraste in de sprint. Afgelopen weekend noemde Hermans het BK zelfs nog “een verplicht nummertje”, in functie van de Tour.

De reden van zijn niet-Tour-selectie is mogelijk omdat hij bij Intermarche - Wanty-Gobert vertrekt. Hij rijdt volgend jaar bij Alpecin-Fenix. Hermans zelf reageert dan ook enorm ontgoocheld. “Dit had ik absoluut niet zien aankomen. Tot half zes vanavond was ik er vrij zeker dat ik naar de Tour zou gaan, omdat ze me altijd gezegd hebben dat ik een certitude was. Toen kreeg ik plots telefoon van performance manager Aike Visbeek, ik dacht dat het was om te vragen hoe het met me ging. Het was dus om te vertellen dat ik er niet bij was. Als argument kreeg ik dat er zaken in de pers waren verschenen (zijn transfer naar Alpecin-Fenix, red.), waarvan ze dachten dat het invloed zou kunnen hebben op de moraal van de ploeg in de Tour. In gezamenlijk overleg is beslist om me niet mee te nemen, zo is mij meegedeeld. Ik heb een paar ploegleiders opgebeld, en die vielen allemaal uit de lucht. Ze wisten van niks. Blijkbaar lag ik in de weegschaal - wat ik zelf ook niet wist - en hebben ze uiteindelijk besloten me niet te selecteren.”

“Het was klaar en duidelijk dat het sportieve hierin niet primeert, en dat vind ik jammer”, gaat hij verder. “Temeer omdat ik me altijd loyaal heb opgesteld tegenover de ploeg, en dat ze altijd op mij hebben kunnen rekenen. Ik denk dat ze zeker tevreden kunnen zijn over mij en mijn ingesteldheid, en ik heb me ook altijd naar waarde geschat gevoeld bij Intermarché. Veel mensen stonden achter mij, dus verbaast het me dat er niet naar hen is geluisterd. Ik zal nu een paar dagen nodig hebben om dit te laten bezinken en helemaal te verwerken. Dit is een opoffering van maanden, niet van een paar weken. Ik heb hier naartoe gewerkt en ik was klaar voor de Tour. Dat wierp al zijn vruchten af in de Baloise Belgium Tour (waar hij een rit won, red.). Ik voel mij het kind van de rekening.”

Hermans staat nog een half jaar onder contract bij Intermarché, maar zegt zich nog vol te willen geven voor de ploeg. “Ik word doorbetaald tot 31 december, maar trouw aan mijn ingesteldheid zal ik tot dan het beste van mezelf blijven geven. Ik blijf gemotiveerd, want het blijft belangrijk voor mij om te presteren. Maar het zal wel met een ander gevoel zijn dat ik naar de koersen trek.”

“Gebalanceerd team”

Wel op de afspraak komende vrijdag in Denemarken voor Intermarché-Wanty Gobert: Alexander Kristoff, Louis Meintjes, Kobe Goossens (de enige Belg), Taco van der Hoorn, Andrea Pasqualon, Sven Erik Bystrom, Adrien Petit en Georg Zimmerman.

“We hebben gekozen voor een gebalanceerd team, met zowel renners die mikken op ritzeges als jongens die voor het eindklassement gaan”, verklaart CEO Jean-François Bourlart zijn selectie. “We zijn ambitieus vanaf week één. Kristoff zal steun krijgen van Pasqualon en Petit in de sprintetappes, en met Zimmermann, Van der Hoorn en Bystrom blijven we trouw aan onze agressieve koersstijl. In de bergetappes rekenen we dan weer op Meintjes, en de steun van Goossens.” De naam van Hermans verschijnt nergens in het persbericht.

