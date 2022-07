Intense vreugde bij Ludwig, die in tranen uitbarst na knappe zege in Tour de France Femmes: "Wat een zege, man!”

Wit voor De Wilde: “Stiekem op gehoopt”

Julie De Wilde eindigde vandaag op ruim 2 minuten als veertiende. Daarmee was ze beste Belgische, maar ze hield er ook de witte jongerentrui aan over. “Tof, hé”, vertelde ze vlak na de aankomst aan onze journaliste ter plekke. “Ik ben echt content. Ik dacht er wel aan, toen ik boven kwam op het klimmetje. Vanaf daar heb ik alles gegeven tot op de meet. Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt. Grote uitspraken heb ik er niet over gedaan, want het is nog steeds makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is een geslaagde dag. De klimmetjes waren zwaarder dan gedacht, maar voor mijn leeftijd mag ik niet klagen. Of ik de trui morgen kan behouden? Misschien wel, al zal het hectisch zijn op het gravel. We gaan ons best doen.”