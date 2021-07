Inspanningsfysioloog legt uit hoe zwaargewicht Van Aert pluimpje Elissonde uit het wiel kon rijden op Ventoux: “Wout wint de Tour... in zijn gewichtsklasse”

TOUR DE FRANCE“Hij kan er twee keer in.” Tikkeltje overdreven natuurlijk, maar het was te opvallend om het niét te zien. Wout van Aert, een kleine 80 kilo zwaar, met op de flanken van de Ventoux verstopt in zijn wiel, de kleine Kenny Elissonde. 52 kilootjes, of haast 30 minder dan het Belgische zwaargewicht voor zich. En toch leek even later alle logica te worden getart: Kenny’tje moest Van Aert laten gaan. Hoe dat kan? Peter Hespel, hoogleraar in de inspanningsfysiologie aan de KU Leuven en begeleider van heel wat topsporters, legt het ons uit.