Inkijk in de keukengeheimen van Jumbo-Visma: “Elke renner krijgt menu op maat. Bij Van Aert is het worstenbroodje groter dan bij Vingegaard”

De Tour trekt naar Poulidor-land. In Saint-Léonard-de-Noblat, startplaats van zondag, is het al Raymond en 'Poupou' wat de klok slaat. Wij gingen op stap door het dorp, op zoek naar verhalen over Poulidor én over zijn kleinzoon Mathieu van der Poel. De twee zijn dit weekend meer dan ooit met mekaar verbonden. “Het bloed van de Limousin stroomt ook door zijn aderen.”