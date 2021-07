“Ik was volledig oververhit”: uitgeputte maar trotse Wout van Aert doet zijn verhaal na fantastische tijdritoverwinning

Tour de FranceWat een knalprestatie van Wout van Aert. In de tijdrit van de Tour de France heeft hij een uitstekende tijd neergezet, 21 seconden beter dan Kasper Asgreen. Aan de finish was één ding duidelijk: Van Aert is diep gegaan. Gebogen over het stuur werd hij besproeid met water. “Het was een perfecte dag”, reageerde hij achteraf.

Helemaal kapotgereden. Het resultaat mag er dan ook zijn. 21 seconden voorsprong op Asgreen, 32 op Jonas Vingegaard. Wout van Aert is een tevreden man na de gewonnen tijdrit. “Het was letterlijk een ‘hot seat’ in het begin (lacht), ik was volledig oververhit na die prestatie. Daarna was het natuurlijk stresserend om toe te kijken, maar ik had een veilige marge opgebouwd op de specialisten.”

“De tijdrit in de Tour winnen is één van de grootste doelen in mijn carriere geweest. Ik was de afgelopen dagen erg gefocust op deze dag, en ben dan ook heel blij om het zo af te ronden. Het parcours lag met beter dan in die eerste tijdrit. Het ging nu sneller, wat meer in mijn voordeel is met mijn gewicht. Het was een perfecte dag.

Ondanks de vroege opgave van kopman Primoz Roglic is Wout van Aert toch tevreden met de prestatie van Jumbo-Visma. “Het was een lastige Tour voor ons team, maar we hebben ervoor gevochten. Uiteindelijk hebben we 3 ritzeges, Jonas is tweede geëindigd in het algemeen klassement. Dit is een geweldige prestatie, zeker als je weet dat we maar 4 jongens over houden. Ik ben heel trots.”

Ploegleider Zeeman: “Eerlijk gezegd verwachtte ik dat Wout zou winnen”

Ploegleider Marijn Zeeman glunderde na de tijdritzege van Van Aert voor de camera’s: “Wat een verschil met vorig jaar (toen Van Aert zwaar ten val kwam in de slottijdrit, red.), dit is een stuk leuker. Er zit dan ook veel tijd en energie in de keuze van materiaal, zijn positie op de fiets verbeteren in de windtunnel. Eerlijk gezegd had ik dit dan ook wel verwacht. We wisten dat Wout één van de topfavorieten was en met niets minder dan de zege tevreden zou zijn.”

Ook Van Aerts ploegleider zag dat de Belgisch kampioen het er vandaag beter vanaf bracht dan in de eerste tijdrit van deze Tour: “Zijn vermogen was een stuk beter, hij is dan ook gegroeid in deze Tour. Alles klopte vandaag en hij heeft een geweldige tijdrit neergelegd.” Zeeman kan alvast een erg mooi rapport opmaken voor Van Aert: “Hij gaat naar huis met twee ritzeges, morgen misschien zelfs drie. Al moeten we nog even bekijken of hij gaat sprinten. Alles valt alleszins al mooi op z’n plaats voor Tokio.”

VIDEO: Merin Zeeman: “Van Aert nu topfavoriet voor Tokio? Als meneer Merckx dat zegt, nemen we dat serieus”

Volledig scherm Van Aert stikkapot na tijdrit. © VTM

Volledig scherm © AFP