“Ik nam z’n hand nog vast maar zag het aan zijn ogen en mond, dat hij overleden was”: emotionele Hugo Houle won vandaag voor z’n broer

TOUR DE FRANCETien jaar na het overlijden van zijn broer Pierrik maakte Hugo Houle (31) zijn belofte waar, dat hij als eerbetoon een rit in de Tour de France zou winnen. Dat is de Canadees in Foix gelukt. Relaas van een emotionele triomf. “Ik had nog geen enkele profkoers gewonnen. Mensen hebben me wellicht gek verklaard, maar dat is wat me altijd is blijven motiveren.”