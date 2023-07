“Ik moet hier blij mee zijn”: jonge Belg Maxim Van Gils (23) na indrukwekkende tweede plek op Grand Colombier

Sterke prestatie van Maxim Van Gils in rit 13 van de Tour . De 23-jarige Belg van Lotto-Dstny werd tweede op de Grand Colombier. Daar moest hij blij om zijn, wist Van Gils. “Het is mijn beste resultaat als profrenner.” Maar het was vloeken tegelijk. “Zonder Kwiatkowski win ik de rit.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Maxim Van Gils reageert na zijn knappe tweede plek

Maxim Van Gils kan aardig bergop rijden. Hij was zevende in de Amstel Gold Race en elfde in Luik-Bastenaken-Luik. De Tour de France, waar het nu al twee weken loeiend hard gaat, is natuurlijk een ander verhaal.

Van Gils is bezig aan zijn eerste Tour en is na een val in de openingsweek op zoek naar de beste benen. Die blijkt hij nu wel te hebben gevonden. Donderdag in Belleville-en-Beaujolais werd hij elfde. “Ik heb daar al kunnen bewijzen dat ik een oké Tour rijd.”

Vrijdag deed hij nog beter. Hij ging mee in de vroege vlucht en moest op de slotklim van Grand Colombier enkel Michal Kwiatkowski voor laten.

Volledig scherm © Photo News

“Ik ben kapot, er is een hele dag erg snel gereden”, zei Van Gils. “In de vlucht heb ik mij zoveel mogelijk gespaard. Ik reed achter Jasper (Stuyven, red), die is slim en ervaren. Als ik achter hem bleef, zou ik niet veel krachten verspelen.”

“Bettiol begon erg snel aan de slotklim. Ik zat op de limiet, dat was dus doorbijten. Uiteindelijk hebben we een hele beklimming volle bak gereden.”

Kwiatkowski loste aan de voet, hij keerde na vijf kilometer terug in de kopgroep en liet iedereen ter plekke. Van Gils: “Ik kon slechts mij eigen tempo rijden, Kwiatkowski was sterker. Op het eind hoorde ik dat de klassementsrenners dichter kwamen. Ik was wat bang. Maar ik wist, als ik genoeg vermogen bleef duwen, dat het moeilijk zou zijn om terug te komen.”

KIJK. Van Gils eindigt tweede op Grand Colombier

Van Gils reed nog net voor Tadej Pogacar over de streep en werd tweede. “Ik moet daar blij mee zijn. Ik houd van de Alpen en ik ben blij dat ik hier ben.”

Dat Van Gils het uitstekend doet in de Alpen heeft zijn redenen. Zijn vriendin is Française en woont in Grenoble. Als hij niet moet koersen, verblijft hij vaak in Grenoble om daar bergop te trainen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.