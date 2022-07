“Ik heb niet goed geslapen”: Yves Lampaert likt zijn wonden na aanrijding met loslopende hond

TOUR DE FRANCE Hoe Jum­bo-Vis­ma totale controle probeert te nemen over de Tour (en dat niet zo’n goed nieuws is voor de kijker): “Sorry, we gaan het saai maken”

Jumbo-Visma heeft de Tour de France stevig in handen. En de ploeg is niet van plan om die greep te lossen. Voelde de gele trui voor Pogacar soms als een last, dan wil Vingegaard hem liefst voor altijd om de schouders. Ook Wout van Aert gaat mee in het gelid. “Ik denk niet dat we nu heel veel energie in Wout gaan steken.”

