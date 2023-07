“Ik heb mezelf ook verbaasd”: Vingegaard dolgelukkig na fenomenale tijdrit, maar Deen stelt dat “Tour nog niet voorbij is”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een wereldprestatie. En ook via de teamradio kreeg Jonas Vingegaard ook te horen dat hij met zijn tijdrit “de wereld getoond heeft dat hij de beste is”. Vingegaard in het flashinterview: “Dat heb ik niet gehoord. (lacht) Er was heel veel volk onderweg en moeilijk om te horen wat er via de radio gezegd werd. Ik voelde me alleszins geweldig en heb mezelf verbaasd. Dit was mijn beste tijdrit ooit én meteen mijn eerste tijdritzege in de Tour. Ik ben heel trots op wat ik gepresteerd heb en heel gelukkig met de ritwinst.”

Toch stelt Vingegaard dat de Tour, ondanks een voorsprong van 1'48" op Pogacar, nog niet beslist is. “Het is zeker nog niet voorbij. Er komen nog veel lastige ritten aan. Het wordt zaak om de focus te blijven bewaren.”

KIJK. Zo won fenomenale Vingegaard de tijdrit

Niermann: “Revanche? Zo kan je het misschien wel noemen”

“Dit was gewoon geweldig. Op een bepaald moment zagen we Pogacar gewoon rijden. Het kon niet beter. En dan word ik wel emotioneel”, zei een dolgelukkige ploegleider Grischa Niermann. “Dan ga ik vertellen tegen Jonas dat hij de beste is - wat je moet doen in een tijdrit - maar vandaag was het ook oprecht zo. Jonas is een geweldige renner en leider. Hij wordt alleen maar sterker, en het is ongelofelijk hoe rustig hij blijft bij deze druk. Heel knap.”

“Ja, je kan zeggen dat dit de overwinning ‘van de voorbereiding’ is”, gaat Niermann verder. “We steken hier heel veel tijd in, maar dat geldt ook voor de concurrentie. Daaraan ligt het dus niet. Maar we hebben deze tijdrit al in april verkend met Jonas, we hebben dat maandag opnieuw gedaan en deze voormiddag nog een keer. We wisten ook zeker dat we géén fietswissel gingen doen - de tijdritfiets was sneller voor Jonas en hij kan heel goed in zijn positie blijven zitten. We hoefden het niet te testen met een gewone fiets. Jonas kan ook heel goed dalen en heel goed bochten rijden. Daar word je soms bang van in de auto achter hem. In de afdaling zit ik liever niet achter hem.”

“Wij waren hier niet uit op revanche voor wat er drie jaar geleden op La Planche des Belles Filles is gebeurd (Pogacar reed Roglic toen in extremis uit het geel, red.), maar misschien kan je het wel zo noemen. We wilden vooral de tijdrit winnen, de gele trui verdedigen en liefst wat tijd pakken - dit is heel mooi. Waar die grote verschillen vandaan komen, weet ik niet. Wout wordt derde op drie minuten: dat is gigantisch. Jonas was gewoon op zijn niveau, we weten dat hij dit super goed kan.”

KIJK. Ploegleider Van Dongen: “Tour is nog niet beslist”

