Hoogtechnologische pakken, wielen of helmen: ze staan allemaal in het teken van dé parameter die alle ploegen hanteren in het werk tegen de klok

Tour de FranceDe Tour de France is terug en dan kan onze Marginal Gain-reeks uiteraard niet achterblijven. De komende drie weken fileren we in vijf afleveringen opnieuw de wetenschap achter de prestaties in het peloton. Net als de renners in de Ronde van Frankrijk beginnen we met het werk tegen de klok. Maak kennis met de CdA-waarde, een aerodynamische parameter die bepaalt waarom de ene coureur efficiënter door de lucht klieft dan de andere.