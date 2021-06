Hoe tijdritpositie en fiets van Van Aert nóg verbeterd zijn: “Wout kan nu met meer gelijke wapens strijden tegen Ganna”

Tour de France Cavendish met tranen in de ogen: “Velen geloofden niet meer in mij, maar deze jongens wel”

29 juni Met tranen in de ogen, krop in de keel en niet goed wetend welke woorden te kiezen gaf Mark Cavendish een korte reactie na zijn ritwinst in de Tour de France. “Hier zijn was al zo speciaal...”