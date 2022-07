Hoe Quick.Step ondanks acht Covid-gevallen en twee valpartijen toch opnieuw kon winnen: “Op naar meer”

Tour de FranceCovid, vallen, vloeken en winnen in de Tour . De zaterdag van Quick.Step in een notendop. Een rollercoaster van emoties? Zeker. Als zelfs Patrick Lefevere zegt dat hij er even emotioneel van werd... “Ik ben oud en wit, maar niet dom.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En of Covid weer helemaal terug is in het Tour-peloton. Quick.Step moest al één renner (Tim Declercq), twee persverantwoordelijken (Alessandro Tegner en Phil Lowe), een ploegleider (Tom Steels), een dokter (Philip Jansen), een osteopaat (Steven Vrancken), een mecanicien (Lounes Verschaeve) en een voedingsdeskundige (Karolien Rector) door een positieve covid-test uit zijn Tour-selectie isoleren. Acht stuks. “Wij zijn blijkbaar de enige ploeg met zo veel positieve covid-gevallen, maar misschien zijn we ook de enige ploeg die er ook zo openlijk over communiceert. We nemen alleszins dezelfde strenge maatregels als de andere ploegen”, aldus CEO Patrick Lefevere.

Gelukkig voor Lefevere is de corona-maatregel van de Tour 2020 niet meer van kracht. Twee positieve gevallen in betekende toen een Tour-exit van de hele ploeg. Die regel indachtig was Quick.Step nu al vier keer huiswaarts gestuurd. Volgens de huidige regels moeten enkel de positief getestte leden naar huis.

De acht covid-positieven zorgen ervoor Lefevere het eerste Tour-weekend met gemengde gevoelens beleeft “Het deed me wat denken aan Luik-Bastenaken-Luik. Toen wonnen we met Remco Evenepoel, maar was de sfeer ‘s avonds toch ook bedrukt na de zware valpartijen van Ilan Van Wilder en Julian Alaphilippe. Met twee ritzeges beleven we hier een droomstart, maar wanneer je met de ploeg het glas Champagne heft, voel je ook medelijden met de mensen die naar huis moesten.”

Volledig scherm © BELGA

Naast positieve covid-gevallen kreeg Quic.Step ook zijn deel van de pech op het vlak van valpartijen. Op achttien kilometer van de streep kwam geletruidrager Yves Lampaert ten val op zijn heup. “Gelukkig niet de linkerkant van de heup zoals in Roubaix, want dat is een tere plek geworden. Nu was het de rechterkant, maar zonder veel erg. Het meest ambetante aan de val was dat ik van fiets moest wisselen”, aldus Lampaert.

Ook Michael Morkov - de sprintaantrekker van Fabio Jakobsen - werd opgehouden bij die val. Voor Lampaert en Morkov goed en wel weer op de fiets zaten, bedroeg hun achterstand op het peloton een minuut. Zo kort bij de streep mag je het in de Tour normaal vergeten om nog terug te komen. “Een geluk bij een ongeluk was dat de wind op de lange brug in het nadeel blies en het peloton niet veel zin had om door te koersen. Was er zijwind, dan waren Yves en Morkov eraan”, duidt ploegleider WIlfried Peeters.

Nu kon Lampaert wel nog terugkeren, maar met de spreekwoordelijke streep op de carrosserie. “Ik heb moeten skarten.” Eenmaal de aansluiting een feit reed Lampaert meteen naar de voorste gelederen van het peloton. Een slimme move, want op 2,4 kilometer van de streep werd opnieuw gevallen. Florian Sénéchal lag erbij. De schade bleef beperkt tot schaafwonden op de knie en elleboog, maar de Franse kampioen mocht zijn taak in de lead-out van Jakobsen vergeten.

Yves Lampaert: “Heb niet echt genoten van mijn gele trui, het was werkendag en dan die stomme valpartij”

In de sprinttrein van Jakobsen is Sénéchal de pion, die Lampaert en Morkov naar de slotkilometer moet loodsen. Kasper Asgreen en klassementsrenner Mattia Cattaneo probeerden de afwezigheid van Sénéchal op te vangen, maar toch moest Lampaert vroeg aan de bak. “Yves speelde het slim door rap van kop af te gaan”, zegt Jasper Stuyven, die bij Trek-Segafredo de sprint voor Mads Pedersen moest lanceren. “Omdat Yves vroeg af zwaaide, moest ik met Mads in mijn wiel de sprint van te ver op gang brengen. De snelheid lag hoog genoeg, maar de tegenwind indachtig begon Mads misschien een tikkeltje te vroeg.”

Pedersen had Wout van Aert in het wiel, die op zijn beurt Jakobsen in de nek voelde hijgen. Die positionering verliep niet zonder slag of stoot. Morkov had mij in het wiel van Van Aert afgezet, maar Sagan wou dat wiel ook. “Het is toen tot een botsing met Sagan gekomen, maar gelukkig zijn Peter en ik vrij handig op de fiets en bleven we recht”, vertelt Jakobsen.

Op vijftig meter van de streep begon Jakobsen aan de sprint. “Wanneer je zo laat vertrekt, bestaat het risico dat je ingesloten geraakt, maar Fabio durft die uitdaging aangaan”, zegt Lefevere, die zag hoe Jakobsen op de streep als een duivel uit een doosje nog over Van Aert wipte. “Wout is een sterke sprinter, maar puur qua snelheid heeft Fabio nog dat tikkeltje meer. Hij kan in de laatste vijftig meter nog een fietslengte goedmaken. Dat is het verschil tussen Van Aert en de echte sprinters”, zegt Peeters.

Jakobsen won, maar door de tweede plaats van Van Aert is Lampaert wel zijn gele trui kwijt. “Het blijft voorlopig bij één leeuwtje voor Aloïs, maar ik kan niet anders dan enorm tevreden zijn van mijn geel avontuur. We wilden met Fabio de eerste sprint winnen, en dat is gelukt”, aldus Lampaert.

Volledig scherm © ANP / EPA

Een Nederlandse journalist had uitgerekend dat het bijna zevenhonderd dagen na zijn zware val in de Ronde van Polen was dat Jakobsen zijn eerste Tourritzege won. Een terugkeer op het allerhoogste niveau. Lefevere werd er zowaar emotioneel van. “We weten allemaal wat er toen met Fabio is gebeurd. We moeten die zware val en zijn comeback ook niet blijven oprakelen na elke sprintzege van hem, maar dit is toch wel prachtig.”

Jakobsen: “Dit voelt aan als een sprookje. Ik ben zeer dankbaar dat ik hier ben. Er zijn voorbeelden zat van andere renners die na een zware val nooit meer de kans hebben gekregen om terug te keren op het hoogste niveau. Ik wel, ook al heeft het bloed, zweet en tranen gekost. Ik moet iedereen rondom mij bedanken voor het vertrouwen. Van mijn familie, de ploeg tot mijn 85-jarige osteopaat Cor, die kort na de val mijn spieren weer tot leven bracht. Deze overwinning is ook voor hen.”

Met de sprintzege van Jakobsen, zijn de vragen en kritiek van de Angelsaksische media over de niet-selectie van Mark Cavendish ook gedimd. “Mark en ik verdienden allebei om hier te zijn. Hij is a legend en iemand waar ik veel naar heb opgekeken. Ik ben dankbaar dat ik deze Tour de sprinter van Quick.Step mag zijn en het meteen kan afmaken. Ik denk ook dat Mark van deze zege heeft genoten”, besluit Jakobsen.

Wie echter het meest heeft genoten was Patrick Lefevere. “Ik ben misschien oud en wit, maar niet dom. Ik wist dat het een juiste keuze was om Fabio mee te pakken als sprinter. Ondanks alle tegenslag zijn we uitstekend aan deze Tour begonnen. Met twee op twee zitten we op schema. Graag op naar meer.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.