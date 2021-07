Hoe Michael Morkov (36) dé sleutel tot sprintsucces Cavendish en Quick.Step is: “Hij is de beste lead-out in de wielergeschiedenis”

Tour de FranceElia Viviani. Sam Bennett. En nu Mark Cavendish. Alle drie succesvolle sprinters bij Deceuninck-Quick.Step - in grote rondes samen goed voor 14 etappezeges. En alle drie mochten ze dezelfde man bedanken: Michael Morkov (36). Hij is dé succesfactor voor de Wolfpack-trein. “Michael begrijpt mijn grappen niet. En als hij ze toch begrijpt, zegt hij dat ik moet zwijgen.”

Morkov neemt er maandagavond zijn laptop bij. Tijd voor research, want een dag later is het aan Cavendish om naar zijn derde zege in deze Tour te sprinten. Hij opent Google Maps en Google Street View om de aankomst in Valence te bestuderen - doet-ie altijd voor elke sprintersetappe. Waar ligt de laatste bocht? Hoe breed is de weg? Het bestuderen loont: ‘Cav’ komt op het perfecte moment uit het wiel en houdt Van Aert af. Zege nummer drie voor de Brit, die Morkov alweer looft. “Ik moest niks doen.”

Morkov is méér dan een professional. Zelf komt hij tekort om een massasprint te winnen, maar de beste lead-out van het peloton, dat is hij wel. Snel, ervaren én stuurvaardig, een kwaliteit die hij meepakt vanop de piste. Niet te vergeten: op de Spelen van 2008 in Peking pakte hij zilver op de achtervolging. Nu, 13 jaar later, is hij nog regerend wereldkampioen ploegkoers. Morkov was lang een doorsnee wegrenner. Een grijze muis. Zes jaar bij Saxo Bank, twee jaar bij Katusha. Een overwinning in de Vuelta van 2013 als hoogtepunt in zijn carrière. Zijn overgang naar het succesvolle Quick.Step in 2018 kwam dan ook als een verrassing.

Intussen groeide hij echter uit tot een cruciale schakel in de Wolfpack-trein. Sinds hij bij de Quick.Step-ploeg neerstreek, leidde hij topsprinters Elia Viviani, Sam Bennett en nu ook Mark Cavendish naar zeges. Zij bezorgden de ploeg van Patrick Lefevere 14 ritoverwinningen in grote rondes. Bij 8 daarvan was Morkov rechtstreeks betrokken als lead-out, bij 6 zette hij z’n sprinter af aan het juiste wiel.

Vooral met Cavendish klikt het bijzonder goed. “We zijn anders, net zoals Mark Renshaw en ik ook anders waren. Michael is altijd heel serieus. Hij is een echte pro en bestudeert altijd het roadbook. (grijnst) Hij begrijpt mijn grappen niet en áls hij ze toch begrijpt, zegt hij dat ik moet zwijgen.”

De sprinttrein van Deceuninck-Quick.Step staat stevig op de rails, zo beseft ook de concurrentie. “Cavendish is supersterk, maar hij heeft ook een superieure lead-out”, vertelde Wout van Aert na zijn tweede plek in Valence. “Niemand haalt het in zijn hoofd om een treintje te maken naast die van Deceuninck-Quick.Step. Cav is de enige sprinter die in een zetel naar de sprint gaat.”

Met dank aan Morkov dus. Patrick Lefevere was duidelijk toen hij de Deen twee maanden geleden tot 2023 liet bijtekenen. “Michael weet altijd perfect waar hij moet zijn. Hij is onze wegkapitein. Zijn kennis en ervaring zijn cruciaal.”

Na de overwinning van Cavendish in Valence was ook ex-topsprinter Marcel Kittel onder de indruk. “Hij is als lead-out een koning”, zei de Duitser aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Veel sprinters zouden winnen met zo’n laatste man in de sprinttrein. Daarmee wil ik niets afdoen aan de prestaties van Mark. Maar zo’n ploeg om je heen geeft je als sprinter zoveel rust. Je ziet de concentratie en overtuiging bij Morkov. Hij zet hem gewoon op 120 meter van de finish af. Cav kan hem voor 110 procent vertrouwen. Dat gevoel is zo belangrijk voor een sprinter. Morkov is de beste lead-out ooit in de wielergeschiedenis.”

