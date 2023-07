Hoe het mislukte plannetje van UAE toch nog goed uitpakte: “Dit is nog beter dan we hadden gehoopt”

KIJK. Vingegaard die weigert over te nemen op slotklim en Pogacar die sprintje wint om derde plaats: de momenten van rit 1

De eerste rit in deze Ronde van Frankrijk behoort tot de geschiedenisboeken. Het venijn zat in de staart. Outsiders Enric Mas (Movistar) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) kwamen hard ten val in de afdaling van de voorlaatste klim. Die eerste kon niet meer verder. Carapaz sprong - na minutenlang op de grond zitten - toch weer op z'n fiets. De Ecuadoriaan kwam uiteindelijk op een kwartier van winnaar Adam Yates over de streep.