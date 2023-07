Hoe de grote rivaal seconde per seconde aan het zelfvertrouwen knaagt van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard: “Op deze manier wordt het moeilijk voor ons”

Met elke seconde die hij van zijn achterstand afknabbelt, knaagt Tadej Pogacar ook aan het zelfvertrouwen bij Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard is in het defensief gedrongen, zijn sportieve bazen zien het mentale voordeel naar de grote concurrent schuiven. De hoop ligt in de Alpen, hét terrein van Vingegaard. Maar die zijn nog ver weg.

Het leek een beetje de omgekeerde wereld aan de ploegbus van Jumbo-Visma. Sportief directeur Merijn Zeeman en ploegleider Arthur van Dongen spraken over Tadej Pogacar alsof de Sloveen de leider is in deze Tour de France en niet hun eigen Jonas Vingegaard. En misschien is Pogacar dat op een zekere manier ook wel. “Wij hebben sportief nog een beetje voorsprong, maar als je op de laatste twee aankomsten bergop wat tijd kan pakken, ben je misschien iets meer favoriet”, moest Van Dongen bekennen. Erger nog: “Misschien heb je dan een klein mentaal voordeel.”

Zeeman beaamde: “Het is duidelijk dat Pogacar heel sterk is en op die manier ook meer en meer in de favorietenrol terechtkomt.”

Gekanteld

Het momentum is absoluut gekanteld. Na de eerste ritten in Spanje voelde Jumbo-Visma zich de morele winnaar. Pogacar mocht dan wel 11 seconden voorsprong hebben genomen, dat was veel minder dan ze bij de Nederlandse ploeg hadden ingecalculeerd. Toen Vingegaard in de eerste bergrit meteen meer dan een minuut tijdwinst pakte, ging het zelfvertrouwen richting zenit. Het was van korte duur: de dag nadien begon Pogacar aan die voorsprong te knagen en dat deed hij gisteren weer. Het ging maar om 8 seconden, maar ze deden pijn. “Ik had vandaag niet mijn beste dag”, zei Vingegaard. “Het was een zware beklimming. Steil en warm. Pogacar was sterker op het einde.”

Schade beperken

Een droge analyse van het spektakel dat we te zien hadden gekregen. Pogacar ging zo hard te keer in die laatste kilometers van de Puy de Dôme dat Vingegaard op een haar na kraakte. “Maar hij kraakte niet, en dat telt”, zei Zeeman.

Het discours is wel helemaal omgeslagen. Niemand heeft het nog over aanvallen bij Jumbo. Het gaat nu om volgen, pareren en de schade beperken. In koers kan het snel omslaan, maar het is veelzeggend hoe Zeeman het formuleerde: “Iedereen kent Pogacar. Het is alom bekend dat hij de beste renner ter wereld is. Hij wint op alle terreinen. Voor iedereen is het een groot gevecht om hem het zo moeilijk mogelijk te maken. Daar slagen wij nog het beste in.”

Grand Colombier

Niet de taal van de dominante partij. En ondertussen wordt die voorsprong steeds kleiner. De mannen in geel-zwart hadden het opvallend veel over de ploeg en wat die kon doen in de strijd tegen Pogacar. “Het werk dat Wilco Kelderman en Sepp Kuss gedaan hebben, is heel waardevol”, aldus Zeeman. “Zij proberen de koers onderweg lastig te maken, we proberen voor vermoeidheid te zorgen, want op die manier wordt de verschroeiende demarrage van Pogacar nog een beetje afgetopt.”

Het is duidelijk dat ze bij Jumbo bang zijn voor de explosiviteit van de Sloveen. “Ritten als deze zijn in zijn voordeel”, zei Zeeman. “Een vrij vlakke aanloop en dan een lastige steile klim van ongeveer een half uur. En zo komt er nog een rit, met aankomst op de Grand Colombier.” Dat is op vrijdag, een dag waar ze echt niet naar uitkijken. “Gelukkig komen de Alpen ook nog”, zei Vingegaard. “Die liggen mij het best. Etappes met meerdere lange beklimmingen na mekaar.”

Zeeman: “Jonas zou in de vermoeiender etappes meer moeten komen bovendrijven. Daar hebben wij nog veel vertrouwen in.” Maar de Alpen zijn pas voor volgend weekend. Dat is best nog een eind ver. Tot dan wordt het wellicht noodgedwongen verdedigen. Zeeman: “Als Pogacar deze lijn doortrekt en telkens iets sprokkelt, wordt het voor ons moeilijk.”

