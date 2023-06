Het wordt zaterdag buigen of barsten voor Van der Poel op Côte de Pike: “Ik zal mijn beste dag moeten hebben”

De vraag was voor Mathieu van der Poel : of de Côte de Pike iets mee had van Mûr de Bretagne? Anders gezegd: kan Van der Poel zaterdag op dag één van de Tour al de rit winnen en dus de gele trui, zoals hij twee jaar geleden in rit twee van de Tour deed? Alles kan, maar Van der Poel twijfelt: “Het zal limiet zijn.” Ploegmaat Jasper Philipsen kijkt dan weer al wat verder vooruit. “Maar als ik wil meedoen voor groen, zal ik onderweg toch moeten sprinten voor de punten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Van der Poel: “Zonder ritzege is het geen geslaagde Tour”

Gebruind, gezond en vooral messcherp komt Mathieu van der Poel aan de start van de 110de Tour de France. Hoe scherp zegt hij niet te weten. “Lang geleden dat ik nog op de weegschaal heb gestaan.”

Dan zal rit één in deze nieuwe Tour het wel vertellen. Bilbao - Bilbao, 182 kilometer lang, vijf Baskische klimmetjes te overwinnen onderweg. Dat wil zeggen dat er kort en steil moet worden gereden, het wordt buigen of barsten.

Tien kilometer voor de streep ligt de Côte de Pike, die is twee kilometer lang en stijgt 10 procent gemiddeld: zeven procent in het begin, 15,6 procent in de laatste vijfhonderd meter. Twee jaar geleden in zijn eerste Tour de France reed Mathieu van der Poel op dag twee op redelijk fenomenale manier Mûr de Bretagne naar boven. Dat leverde hem ritwinst en zes dagen lang de gele trui op. Gaat Van der Poel dat straks nog een keer presteren?

Misschien dat Vingegaard en Pogacar zich nog niet bemoeien. Dat zou me straf lijken. Maar dan zijn er nog genoeg anderen die er zeker iets gaan van maken. Om hen te kunnen volgen zal ik één van mijn beste dagen moeten hebben Mathieu van der Poel

Van der Poel trekt een pruillip, haalt zijn schouders op en zegt: “Het wordt moeilijk om hetzelfde te doen. Het zal echt op de limiet zijn.”

Van der Poel en zijn ploegmaats verkenden donderdag de laatste vijftig kilometer van de eerste Tourrit. Zeker wordt de Côte de Pike een scherprechter voor ritwinst. Van der Poel: “Dit is het Baskenland, het wordt erg zwaar. Het zal voor mij moeilijk worden om de echte punchers te volgen. Misschien dat Vingegaard en Pogacar zich nog niet bemoeien. Dat zou me straf lijken. Maar dan zijn er nog genoeg anderen die er zeker iets gaan van maken. Ik denk aan Pinot, Gaudu, Skjelmose, Alaphilippe ook. Om hen te kunnen volgen zal ik één van mijn beste dagen moeten hebben.”

Volledig scherm Van der Poel op de Côte de Pike. © BELGA

Philipsen klaar voor de Tour: “BK was maar offday”

Goed nieuws: Jasper Philipsen (25) voelt zich opnieuw prima. Na het BK van vorige zondag was er even twijfel: de sprinter van Alpecin-Deceuninck had een moeilijke dag gehad en voelde zich niet lekker. “Gewoon een offday”, weet hij ondertussen. Hij is klaar voor de Tour.

“Het BK was niet fijn. Ik had liever wat meer actiever gekoerst, maar ik voelde me niet goed”, vertelt Philipsen. “Kan gebeuren. Ik ben niet ziek geworden of zo. Dinsdag heb ik nog een stevige training gedaan en die ging goed.”

De Limburger is dus klaar voor de Tour. Al zullen de eerste dagen nog een beetje met de handrem op zijn. De ritten in het Baskenland zijn te zwaar, in principe zien we hem pas maandag voor het eerst in beeld. “Dan zouden we moeten sprinten”, zegt hij. “Ik moet proberen energie te sparen dit weekend: op tijd een goeie groep vinden om binnen te komen.”

KIJK. Philipsen: “Zullen moeten zien of groen realistisch is”

Maar niet alleen dat. Philipsen wil ook zijn ploegmaat Mathieu van der Poel een handje helpen mocht dat nodig zijn, de Nederlander maakt wel kans op het zware parcours. “Als ik kan helpen, zal ik niet twijfelen, maar eerlijk gezegd denk ik dat er een andere ploegmaats zijn voor wie het parcours beter geschikt is om dat te doen.”

Sowieso zal Philipsen een beetje uit zijn pijp moeten komen. “Als ik wil meedoen voor groen, zal ik onderweg toch moeten sprinten voor de punten. Groen is niet het hoofddoel, ik wil eerst proberen ritten te winnen, maar ik wil het wel proberen en dus moet ik van in het begin meedoen.”

Volledig scherm Philipsen maakte het zichzelf wat makkelijker op de Côte de Pike. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.