Het verhaal achter het apparaat aan de pet van Van Aert: “Netflix wil weten wat ik te vertellen heb”

Tour de France BEKIJK. Valpartij­en, een dramati­sche fietswis­sel en tóch mag Jum­bo-Vis­ma dankzij Van Aert nog hopen: dé momenten uit rit 5, die bol stond van de incidenten

Wat was dát allemaal zeg, vandaag in de ‘Roubaixrit’ in de Tour de France? ‘t Begon eigenlijk al op net geen 100 kilometer van de streep, toen Wout van Aert een eerste keer tegen de vlakte ging. Nadien kon hij nog nét de volgwagen van Team DSM ontwijken, maar de ellende moest toen eigenlijk nog beginnen voor Team Jumbo-Visma. Zo ging een fietswissel van Jonas Vingegaard hopeloos de mist in en kwam Primoz Roglic op de koop toe ook nog eens ten val. Nadat Jasper Stuyven en Tadej Pogacar er nadien nog een ferme lap op gaven, was het uiteindelijk Simon Clarke die de etappe won. Wout van Aert kon na berenwerk toch nog zijn gele trui én de klassementsambities van Vingegaard redden.

6 juli