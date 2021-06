Het innige moment tussen Merlier en apetrotse Cameron Vandenbroucke vlak na aankomst: “Zijn sprint loog niet, hé”

Samen met ‘mamie’ (grootmoeder Chantal) was het even wachten op haar ‘héro’, aan de teambus van Alpecin-Fenix in Pontivy. Maar in de gegeven omstandigheden deed ze dat met veel plezier. “Zo gaat dat hé, als er gewonnen wordt”, lachte Cameron Vandenbroucke, dochter van, de tanden bloot. Nagelbijtend beleefde ze de apotheose van de derde etappe aan de finish op de Rue du Général de Gaulle. “Ik had me in de uitloopzone aan één van de schermen geplaatst. Maar daar troepten in de laatste tien kilometer ook alle teamverzorgers en journalisten samen, waardoor mijn zicht volledig werd belemmerd.” (lacht) Spanning alom, vanaf dat moment. “Ik probeerde de koers te volgen om mijn smartphone, maar door overbelasting van het netwerk ‘haperde’ de live. ‘Chute, chute, chute’, hoorde ik ook constant. Valpartijen bij de vleet. Ik belde ‘papie’ (grootvader Jean-Jacques, red.) op het thuisfront. Met de vraag of Tim erbij lag. Niet, dus. (lacht) Het werd een fantastische zege.”

Dat ze de slotfase toch met een zekere angst had gevolgd, gaf Cameron toe. “Die openingsweek van de Tour verloopt altijd heel nerveus en gevaarlijk. Iedereen is supergemotiveerd. Et ça frotte. Tim was zaterdag al gevallen in de openingsrit. Dus hield ik toch een beetje mijn adem in voor die snelle sprint. Gelukkig verliep alles goed.” Dat het wat afwachten was hoe Tim zich na die crash conditioneel zou voelen, gaf Cameron toe. “Maar kijk… zijn sprint loog niet, hé. Zijn Tour is nú al geslaagd. Zijn seizoen ook, met die Giroritzege en alle andere overwinningen erbij. En wat mij betreft zelfs zijn carrière. Dit staat voor altijd op zijn palmares. Alles wat er nu nog bijkomt is bonus. (op dreef) Ik vind dat je ook gerust kunt stellen dat hij, als hij goed wordt ‘gebracht’ en ruimte heeft, op dit moment de snelste sprinter ter wereld is. Of toch ‘één van’. (lacht) Vind ik, hé.”

In Pontivy wérd Merlier uitstekend gebracht, tot grote bewondering van Cameron. “Franchement, er heerst een fantastische groepsgeest in dat team. Als je ziet dat zelfs Mathieu (van der Poel, red.) een deel van het lead-outwerk op zich neemt… Buitengewoon. Dat zie je niet zo vaak, denk ik. Daarom ook is Mathieu zo geliefd. Et puis, Philipsen: ook híj had hier zijn kans. Zo mooi dat hij die opoffert. Ik ken Tim als een hele loyale jongen. Ongetwijfeld zal Jasper mogen rekenen op een wederdienst. Of er nog extra zeges inzitten voor Tim? Wel, hij won gelijk de eerste massasprint. Dat neemt meteen de druk weg. Ik denk dat hij aan zelfvertrouwen zal hebben gewonnen. C’est bien. Dus… (lacht) wie weet.”

Volledig scherm Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke. © VTM