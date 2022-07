HET GROENE DEBAT. Ex-groenetruiwinnaars Boonen, McEwen en Hushovd over de missie van Van Aert: “Ze moeten Wout volledig zijn ding laten doen”

Tour de France “Ik moet opletten als de kinderen naast me zitten dat ik per ongeluk geen klap uitdeel”: analist Marcel Kittel geeft toe dat sprinten nog altijd in hem zit

Vijf jaar lang was hij de beste sprinter ter wereld. Tussen 2013 en 2017 won hij 14 ritten in de Tour de France. Vandaag is hij analist voor de NOS. Marcel Kittel (34) over sprinten op het grootste podium dat er is. En hij grapt ook over de gevaren die zijn naasten riskeren wanneer hij naar de aankomst van zo’n prangende sprint kijkt. “Ja. Ik word nog elke keer nerveus in de laatste kilometer. Dan schiet mijn hartslag omhoog. Het is moeilijk te omschrijven. Sprinten zit gewoon nog in me.”

